فرنسا توشح وزير التعليم العالي الموريتاني

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الاثنين 17 أبريل - 17:28
Sahara Media Agency : #فرنسا توشيح وزيراً يواجه مطالب بالاستقالة في #موريتانيا https://t.co/Od3Slws62Y
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فرنسا توشح وزير التعليم العالي الموريتاني


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 أبريل 2017 - 15:19



فرنسا توشح وزير التعليم العالي الموريتاني
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وشحت السلطات الفرنسية وزير التعاليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني الفرنسي.
 
وجرى توشيح الوزير الموريتاني خلال حفل احتضنته السفارة الفرنسية مساء أمس الأحد، وتولى عملية التوشيح وزير الاقتصاد والمالية ميشل سابان، باسم الرئيس فرانسوا هولاند.
 
وقال الوزير الفرنسي إنه "سعيد لتوشيح شخصية موريتانية من وسط علمي متميز".
 
وبرر الوزير الفرنسي توشيح ولد سالم بما قال إنه "الدور النشط والهام في تعليم الشباب وتنمية البحث العلمي المعمق مع الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال".
 
ويأتي توشيح وزير التعليم العالي الموريتاني بالتزامن مع حملة انتقادات واسعة تطال الوزير وقطاعه، خاصة بعد أزمة منح الطلاب الموريتانيين في الخارج.
 
وكانت مجموعة من المحامين الموريتانيين قد لوحت بمقاضاة وزير التعليم العالي في حالة ما إذا لم تتم تسوية أزمة المنح، وطالبته بالاستقالة من منصبه.
 


الكلمات المفتاحية : تعليم, توشيح, فرنسا, منحة
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