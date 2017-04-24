فرنسا: رسميا ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية

اجتماع تحضيري للوزراء أعضاء المدرسة متعددة الجنسيات

ندوة إسلامية بكهيدي تحذر من انتشار المخدرات

نواذيبو : توزيع 568 قطعة أرضية على المدرسين

موريتانيا: إطلاق منتدى دولي للإستثمار بالعاصمة الإقتصادية

الرئيس الموريتاني يطلق مستشفى للتخصصات الطبية بنواذيبو

فرنسا: استنفار "الوطنيين" مع ماكرون لهزيمة "يمين" لوبان

معارضة موريتانيا تواصل رفضها تعديل الدستور

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ندوة إسلامية بكهيدي تحذر من انتشار المخدرات https://t.co/vgjvs5kUW5ندوة-إسلامية-بكهيدي-تحذر-من-انتشار… https://t.co/qWEEkBTz45
الاثنين 24 أبريل - 19:38
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نواذيبو : توزيع 568 قطعة أرضية على المدرسين https://t.co/vgjvs5kUW5نواذيبو-توزيع-568-قطعة-أرضية-على-ا… https://t.co/iAYALlHgM3
الاثنين 24 أبريل - 16:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فرنسا: رسميا ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 24 أبريل 2017 - 17:56



فرنسا: رسميا ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية
مواضيع ذات صلة

أظهرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، التي أعلنتها وزارة الداخلية اليوم الاثنين 24 أبريل، تصدر المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون بنسبة 24.01 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.
 
وحصلت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على21.30 في المائة، والمرشح المحافظ فرانسوا فيون على 20.01 في المائة، فيما حل المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون فى المرتبة الراعبة بنسبة بلغت 19.58 في المائة.

ويخوض المرشحان إيمانويل ماكرون وماري لوبان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الأولى، جولة الإعادة في السابع من ماي المقبل.
 


الكلمات المفتاحية : انتخابات, فرنسا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة