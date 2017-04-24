فرنسا: رسميا ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية



أظهرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، التي أعلنتها وزارة الداخلية اليوم الاثنين 24 أبريل، تصدر المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون بنسبة 24.01 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة.



وحصلت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على21.30 في المائة، والمرشح المحافظ فرانسوا فيون على 20.01 في المائة، فيما حل المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون فى المرتبة الراعبة بنسبة بلغت 19.58 في المائة.



ويخوض المرشحان إيمانويل ماكرون وماري لوبان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الأولى، جولة الإعادة في السابع من ماي المقبل.

