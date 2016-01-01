فرنسا قلقة إزاء انسحاب دول إفريقية من المحكمة الدولية



أعربت فرنسا عن قلقها وأسفها إزاء انسحاب عدة دول إفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، ورغبة أخرى في الانسحاب



وحثت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإفريقية التي أعلنت انسحابها من عضوية المحكمة إلى مراجعة قراراتها، معلنة استعداد فرنسا لفتح حوار بناء .حول تسيير نظام العدالة الجنائية الدولية



وفي تصريح للناطق الرسمي باسمها، أكدت الخارجية الفرنسية أن مكافحة الإفلات من العقوبة "أمر ضروري لفرض احترام حقوق الإنسان والتصالح واستمرار السلم" والتي من أجلها تلعب محكمة الجنايات الدولية "دورا فريد كمحكمة جنايات وحيدة دائمة، ذات طابع كوني ".



وكانت غامبيا وبوروندي وجنوب إفريقيا أعلنوا انسحابهم من معاهدة روما التي انبثقت عنها المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى أن هذه المحكمة تستهدف القادة الأفارقة بالدرجة الأولى، فيما تهدد عدة دول إفريقية أخرى بالانسحاب من المحكمة لنفس الأسباب