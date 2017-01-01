موريتانيا: إحالة عضو بمجلس الشيوخ إلى السجن

فرنسا: ماكرون يختار يمينيا لرئاسة الوزراء

مالى: إصابات فى القوات الأممية إثر قصف مدفعي

ولد غده يمثل أمام الوكيل.. والشيوخ يصعدون

موريتانيا: انطلاق بعثات الإحصاء المحضر للاستفتاء

شباب التكتل: تعديل الدستور خطر على الاستقرار

السيناتور ولد غده.. ثلاث ليالٍ في ضيافة الدرك

موريتانيا: أمطار خفيفة في أربع ولايات داخلية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد غده يمثل أمام الوكيل.. والشيوخ يصعدون https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-غده-يمثل-أمام-الوكيل-والشيوخ-يصع… https://t.co/BKO0xZzRb1
الاثنين 15 ماي - 19:27
Sahara Media Agency : ولد غده أمام وكيل الجمهورية https://t.co/KZE66MaHEp
الاثنين 15 ماي - 19:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فرنسا: ماكرون يختار يمينيا لرئاسة الوزراء


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 15 ماي 2017 - 17:50



فرنسا: ماكرون يختار يمينيا لرئاسة الوزراء
مواضيع ذات صلة

عين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الاثنين ادوار فيليب النائب والعمدة من حزب (الجمهوريون)  عن لوهافر ، في منصب الوزير الاول، وكلفه بتشكيل الحكومة.

ويشكل تعيين فيليب ادوار المقرب من عمدة بوردو الان جوبي،على رأس الحكومة، بحسب الملاحظين السياسيين، مرحلة جديدة ضمن مشروع إعادة هيكلة المشهد السياسي الذي وعد به الرئيس الفرنسي الجديد.

ومن بين المهام الاولى للوزير الاول الجديد قيادة معسكر الاغلبية الرئاسية خلال الانتخابات التشريعية المقررة من 11 الى 18 يونيو المقبل، من اجل الحصول على الاغلبية لممارسة الحكم.

ويعكس اختيار هذا النائب البالغ من العمر 46 عاما من خارج حركة الرئيس الوسطي "الجمهورية الى الامام" رغبة ماكرون في الجمع بين كافة الأطياف السياسية، ومن شأنه ان يجتذب أعضاء جزء من اليمين لتأمين أغلبية في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التشريعية، باعتبارها شرطا اساسيا لكي يتمكن من تطبيق اصلاحاته الليبرالية والاجتماعية.

يشار الى ان ادوار فيليب المزداد سنة 1970 بروون حاصل على دبلوم العلوم السياسية في شعبة الخدمة العمومية، كما تخرج من المدرسة الوطنية للادارة محتلا الرتبة الخامسة عشر ضمن المتفوقين.

وبعد تخرجه سنة 1997 من هذه المدرسة، التحق بمجلس الدولة، قبل ان يتجه نحو العمل السياسي كمناضل ضمن الحزب الاشتراكي لمدة سنتين . ثم انسحب منه لينضم إلى اليمين. كما ساهم إلى جانب الان جوبي في إنشاء الاتحاد من أجل حركة شعبية.
 


الكلمات المفتاحية : اليمين, انتخابات, رئيس الوزراء, فرنسا, ماكرون
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة