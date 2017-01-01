فرنسا: ماكرون يختار يمينيا لرئاسة الوزراء



عين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الاثنين ادوار فيليب النائب والعمدة من حزب (الجمهوريون) عن لوهافر ، في منصب الوزير الاول، وكلفه بتشكيل الحكومة .



ويشكل تعيين فيليب ادوار المقرب من عمدة بوردو الان جوبي،على رأس الحكومة، بحسب الملاحظين السياسيين، مرحلة جديدة ضمن مشروع إعادة هيكلة المشهد السياسي الذي وعد به الرئيس الفرنسي الجديد .



ومن بين المهام الاولى للوزير الاول الجديد قيادة معسكر الاغلبية الرئاسية خلال الانتخابات التشريعية المقررة من 11 الى 18 يونيو المقبل، من اجل الحصول على الاغلبية لممارسة الحكم .



ويعكس اختيار هذا النائب البالغ من العمر 46 عاما من خارج حركة الرئيس الوسطي "الجمهورية الى الامام" رغبة ماكرون في الجمع بين كافة الأطياف السياسية، ومن شأنه ان يجتذب أعضاء جزء من اليمين لتأمين أغلبية في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التشريعية، باعتبارها شرطا اساسيا لكي يتمكن من تطبيق اصلاحاته الليبرالية والاجتماعية .



يشار الى ان ادوار فيليب المزداد سنة 1970 بروون حاصل على دبلوم العلوم السياسية في شعبة الخدمة العمومية، كما تخرج من المدرسة الوطنية للادارة محتلا الرتبة الخامسة عشر ضمن المتفوقين .



وبعد تخرجه سنة 1997 من هذه المدرسة، التحق بمجلس الدولة، قبل ان يتجه نحو العمل السياسي كمناضل ضمن الحزب الاشتراكي لمدة سنتين . ثم انسحب منه لينضم إلى اليمين. كما ساهم إلى جانب الان جوبي في إنشاء الاتحاد من أجل حركة شعبية .

