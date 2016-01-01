فرنسا: مجلس الدولة يعلق قرار حظر "البوركيني"



علق مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية فى فرنسا، اليوم الجمعة، قرارا منع لباس البحر الإسلامي المعروف ب "البوركيني"، فى الشواطئ الفرنسية.



وأكدت مصادر صحفية أن المجلس أصدر قرارا يلغي حظر "البوركيني"، الذي فرضته بلدة فيلينوف لوبيه الساحلية، لكنه ينطبق على 30 بلدية أخرى اتخذت القرار ذاته.



وجاء قرار المجلس بعد الطعن الذي قدمه محامو منظمتين حقوقيتين، قائلين إن الحظر ينتهك حقوق الإنسان مشيرين إلى أن رؤساء البلديات تجاوزوا صلاحياتهم بشأن حرية الملبس.



وتحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس للمرة الأولى حول "البوركيني"، داعيا إلى مواجهة ما سماه "الاستفزاز، والتمييز" في البلاد التي تضم عددا كبيرا من المسلمين في أوروبا.



وتصاعدت في الأسبوعين الأخيرين قضية ارتداء مسلمات "البوركيني" فى الشواطئ، حيث سارعت بلدات إلى فرض غرامات على مرتديات لباس البحر الذي يغطي كامل جسد المرأة.



وأثار إجبار الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة على خلع "البوركيني" الأربعاء الماضي سخط كثير من المسلمين في فرنسا.



كما أثار لباس "البوركيني" الذي بدأ حظره في مدن فرنسية مطلع أغسطس الجاري جدلا حول المسلمين في فرنسا والقوانين التنظيمية للدولة.

