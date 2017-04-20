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فرنسا: مقتل شرطي في إطلاق نار وسط باريس


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 20 أبريل 2017 - 19:56



فرنسا: مقتل شرطي في إطلاق نار وسط باريس
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قتل شرطي فرنسي وأصيب آخر، في حادث إطلاق نار بمنطقة الشانزليزيه السياحية الشهيرة وسط العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الخميس، بهجوم رجحت الشرطة أن يكون "إرهابيا".
 
وقال مصدر أمني لـ"رويترز"، إن شخصين مسلحين على الأقل نفذا الهجوم، أحدهما قتل على يد رجال الشرطة الذين ردوا على إطلاق النار فوراً.
 
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم استخدم رشاش "كلاشنيكوف" في هجومه.
 
وأشارت "سكاي نيوز" إلى تواجد أمني مكثف في شارع الشانزليزيه في باريس بعد الحادث، فيما انتشر جنود من الجيش الفرنسي في المنطقة.
 
وفرضت الشرطة طوقا أمنيا كبيرا على موقع الحادث، ومنعت المارة من الاقتراب من منطقة إطلاق النار.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, باريس, فرنسا, هجوم
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