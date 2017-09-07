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فرنسا: 200 مليون يور لدعم مخطط التنمية التشادي


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 7 سبتمبر 2017 - 09:31



فرنسا: 200 مليون يور لدعم مخطط التنمية التشادي
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أعلن رئيس الحكومة الفرنسية ادوارد فيليب اليوم الخميس عن تقديم بلاده لمبلغ 200 مليون يورو لدعم مخطط التنمية اتشادي، واستثمار وكالة التنمية الفرنسية مبلغ 46 مليون يورو خلال السنوات الخمس القادمة في هذا البلد.


وأكد ادوارد فيليب دعم فرنسا ووقوفها إلى جانب اتشاد، وتقديرها للجهود التي تبذلها لمواجهة التحديات الكثيرة، بما فيها الامنية من جهة، "ولمشاركتها الشجاعة في جميع عمليات حفظ السلام في المنطقة من جهة أخرى".


بدأت اليوم في باريس الطاولة المستديرة الدولية حول المخطط الوطني للتنمية في اتشاد، بمشاركة الرئيسين الموريتاني محمد ولد عبد العزيز واتشادي ادريس ديبي اتنو، ورئيس الحكومة الفرنسية ادوارد فيليب، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركاء جمهورية اتشاد في التنمية وصناديق التمويل العربية والإفريقية وعدد من المدعوين.


وتسعى اتشاد من خلال الطاولة الدولية التي تدوم يومين إلى حشد تمويل لمخططها التنموي الشامل لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي والأمني، ومن أجل ارساء قواعد تنموية ترمي إلى دعم الدخل اتشادي خارج النفط وتعزيز الحكامة والابتكار وتوفير فرص للعمل، ودعم الفئات الأكثر هشاشة.



الكلمات المفتاحية : تشاد, تنمية, فرنسا
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