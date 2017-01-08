فريد حسن.. قدم من حلب ليزرع الموسيقى في موريتانيا

إنشاء نوادي سينمائية في أربع بلديات موريتانية

موريتانيا الـ13 عربياً في مجال الحرية الاقتصادية

خفض رسوم تأشيرة المشاركين في "أفريكا اكورايس"

هدوء في كوت ديفوار بعد يوم من إنهاء العصيان

فرنسا: 24 ألف هجوم معلوماتي خلال العام الماضي

الوزير الأول: 10 مليارات هي عائدات بيع المدارس

الفرنسيون يحيون ذكرى الهجوم على "شارلي إيبدو"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : فريد حسن.. قدم من حلب ليزرع الموسيقى في موريتانيا https://t.co/QSGkE3daxZ
الاثنين 9 يناير - 03:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إنشاء نوادي سينمائية في أربع بلديات موريتانية https://t.co/vgjvs5kUW5إنشاء-نوادي-سينمائية-في-أربع-بلد… https://t.co/fM93OG05t6
الاحد 8 يناير - 21:41
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فرنسا: 24 ألف هجوم معلوماتي خلال العام الماضي


وكالات
الاحد 8 يناير 2017 - 12:34



فرنسا: 24 ألف هجوم معلوماتي خلال العام الماضي
مواضيع ذات صلة

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن الأنظمة الأمنية الفرنسية، أحبطت 24 ألف هجوم معلوماتي خارجي استهدفت أجهزة الدفاع خلال سنة 2016.

وقال "لو دريان" في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش، أنه منذ ثلاث سنوات، بات التهديد المعلوماتي رئيسيا، لأدواتنا العسكرية".

وأكد الوزير الفرنسي، أن بلاده ستقوم بتشكيل قيادة للعمليات المعلوماتية تحت مسؤولية قيادة الأركان، للرد على تلك الهجمات.

واعتبر وزير الدفاع الفرنسي أنه "لا يمكن استبعاد أن تسعى عمليات من طبيعة تلك التي تم رصدها في الولايات المتحدة، إلى بلبلة الانتخابات الفرنسية" التي ستجري في ابريل ومايو 2017.

وأضاف أن فرنسا "تحتفظ بحق الرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة، ويمكن أن يجري ذلك من خلال المنظومة المعلوماتية التي تملكها، وكذلك من خلال وسائل تقليدية، وكل شيء يتوقف على تأثير الهجوم".

وبمبادرة من لودريان، تقوم فرنسا بتشكيل قيادة للعمليات المعلوماتية باسم "سايبركوم" تحت مسؤولية قيادة الأركان، وسيكون لديها بحلول 2019 هيئة أركان تشرف على 2600 "مقاتل رقمي.
 


الكلمات المفتاحية : فرنسا, قرصنة, هجوم, هجوم معلوماتي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة