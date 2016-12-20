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فرنسي باع حجارة موريتانية فواجه السجن 3 أشهر


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 10:46



فرنسي باع حجارة موريتانية فواجه السجن 3 أشهر
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أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ في حق مواطن فرنسي أدين بسرقة وبيع حجارة موريتانية تعود إلى العصر الحجري.
 
ويعمل المحكوم عليه موظفاً في متحف التاريخ الطبيعي بمدينة أورليانز، وأدين بتهمة سرقة 666 قطعة أثرية، عبارة عن حجارة يعود تاريخها إلى العصر الحجري، قبل أن عرضها للبيع على موقع "آي بي" للتجارة الإلكترونية.
 
وكان الموظف قد اعتقل شهر نوفمبر الماضي، قبل أن تؤكد التحقيقات تورطه في بيع قطع أثرية عبارة عن حجارة يعود أغلبها إلى الصحراء الموريتانية.
 
في غضون ذلك استعاد المحققون الفرنسيون 364 قطعة أثرية من عند الموظف، فيما تمت استعادة مئات القطع من الزبائن الذين اشتروها بمبالغ زهيدة (20 يورو).
 
وبرر المتهم بيعه للقطع بوقوعه في ضائقة مالية حادة بعد طلاقه من زوجته عام 2013، ومخاوفه الكبيرة من أن يجد نفسه في الشارع، بعد أن عجز عن تسديد القروض البنكية المتراكمة عليه.
 


الكلمات المفتاحية : آثار, تاريخ, تراث, فرنسا


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