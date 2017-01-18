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Sahara Media Agency : المباراة الأولى : 16:00GMT #الغابون : #بوركينافاسو #can2017 #GABBFA https://t.co/x028BkgB8G
الاربعاء 18 يناير - 16:07
Sahara Media Agency : مباريات اليوم من الجولة الثانية. #الغابون : #بوركينافاسو #الكاميرون : #غينيابيساو #CAN2017 #GABBFA
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فض الشراكة.. عنوان الجولة الثانية من الكان


انواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 18 يناير 2017 - 14:08



فض الشراكة.. عنوان الجولة الثانية من الكان
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تبدأ مبارايات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، بمباراة المنتخب المستضيف للبطولة الغابون الذي ستكون مهمته اليوم مصيرية أمام منتخب بوركينا فاسو، بعد أن سيطر التعادل على الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وسيخوض المنتخب الغابوني، بشعار "أكون أو لا أكون"، ويدرك أنه لا مجال للتفريط في أي نقطة إذا أراد العبور للدور الثاني بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية فقط، في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وقد يخرج منتخب الغابون، صفر اليدين، بشكل كبير من المنافسة، إذا خسر مباراته اليوم  أمام بوركينا فاسو، خاصة وأن مباراته الأخيرة بالمجموعة، أمام الكاميرون، ستكون مواجهة محفوفة بالمخاطر.

أما المباراة الثانية من نفس المجموعة ستكون بين منتخب الكاميرون المطالب بتوخي الحذر أمام منتخب غينيا بيساو الذي يخوض البطولة الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ، حيث نجح في مباراته أمام الغابون بخطف التعادل في المباراة الافتتاحية.

ويضاعف من حاجة المنتخب الكاميروني للحذر أن منافسه ليس لديه ما يخسره وإنما سيكون لديه العديد من المكاسب إذا خرج بأي نتيجة إيجابية من مباراته أمام غينيا بيساو.

ورغم غياب العديد من النجوم الأساسيين عن صفوف الكاميرون، وفي مقدمتهم جويل ماتيب، الذي فضل البقاء مع ليفربول الإنجليزي، يظل منتخب الكاميرون، هو المرشح الأقوى للفوز.


الكلمات المفتاحية : الغابون, الكاميرون, أمم افريقيا, بطولة, بوركينا فاسو, غينيا بيساو, كان 2017, مباراة


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