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الاحد 9 يوليوز - 13:07
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فقد 40 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 9 يوليوز 2017 - 11:03



فقد 40 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
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قال ضابط بخفر السواحل إن خفر السواحل الليبي أنقذ نحو 85 مهاجرا قبالة الساحل إلى الشرق من طرابلس أمس السبت، مضيفا "يعتقد أن هناك نحو 40 آخرين في عداد المفقودين".


وقال المسؤول في خفر السواحل معمر محمد ميلاد إنه تم إنقاذ المهاجرين على بعد عشرة كيلومترات شمال غربي بلدة القره بوللي بعدما رصدتهم قوارب الصيد في البحر.


وأضاف ضابط خفر السواحل "بسبب الحمولة الثقيلة على القارب المطاطي تهشمت قاعدته الخشبية وبدأ في الغرق، ووفقا للناجين يوجد نحو 40 آخرين مفقودين من بينهم سبعة أطفال" مضيفا أنه تم انتشال جثة امرأة.


وتحاول الغالبية العظمى من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر البحر عن طريق مسار وسط البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا.
 

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة وصل أكثر من 85 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، وتوفي نحو 2150 منهم أثناء محاولة العبور خلال نفس الفترة.


الكلمات المفتاحية : بحر, ليبيا, مهاجرين
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