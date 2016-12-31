فقد 93 صحافيا وعاملا بوسائل الإعلام خلال2016



قتل 93 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام خلال عام 2016 في حوادث مرتبطة بعملهم، وهو عدد يقل بعشرين مقارنة مع العام الماضي، حسب ما أفاد به الاتحاد الدولي للصحافيين الجمعة والذي يوجد مقره ببروكسل.



وسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم العربي والشرق الأوسط ب30 حالة، فيما سجلت 28 حالة أخرى في منطقة أسيا المحيط الهادئ و24 في أميركا اللاتينية وثمان في أفريقيا وثلاث في أوروبا.



وشهدت عدد من مناطق النزاع مصرع عدد من الإعلاميين كالعراق (15) وافغانستان (13) واليمن (8) وسوريا (6).



ورغم أن أرقام العام 2016 اقل من الاعوام السابقة (112 قتيلا في 2015)، حذر الاتحاد الدولي الذي يضم 600 ألف عضو في 140 بلدا من التساهل، لافتا إلى "تهديدات متنامية وترهيب ورقابة ذاتية تثبت أن التعرض لحرية الصحافة يبقى مثيرا للقلق".

