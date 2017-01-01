فلاش أخباري بأهم الاخبار المحلية والدولية



روصو: أفرجت السلطات القضائية في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، عن السيناتور المعارض محمد ولد غده، وذلك بعد يومين قضاهما في السجن.



روصو: قال عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده إن هواتفه تعرضت للتجسس خلال توقيفه، مؤكداً أنه سيتقدم بشكاية لدى الجهات المعنية.



طهران: نددت ايران الخميس بالعقوبات الاميركية الجديدة حول برنامجها للصواريخ البالستية معتبرة انها تحد من "النتائج الايجابية لتطبيق" الاتفاق النووي من قبل واشنطن.



كاراكاس: حذرت الولايات المتحدة الأربعاء الامم المتحدة من خطر ان تتحول الأزمة السياسية في فنزويلا إلى صراع واسع النطاق مماثل للوضع في سوريا وجنوب السودان.



واشنطن: عينت وزارة العدل الأميركية الأربعاء محققا خاصا لضمان استقلالية التحقيق حول علاقات محتملة بين مقربين من الرئيس الاميركي دونالد ترامب وروسيا.



لندن: أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أن حكومتها تؤيد إقامة مركز قيادة عسكرية للاتحاد الاوروبي وأنها "على ثقة" من استكمال الخطط لذلك يوم الخميس.



كنشاسا: نجح زعيم حركة دينية محظورة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في الفرار و50 سجينا آخرين، من سجن "ماكالا" في العاصمة الكونغولية، وفق مصدر رسمي.



بروكسل: غرّم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 110 مليون يورو؛ لمخالفته الشروط والتعهدات المتعلقة بشراء "واتس آب" لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية، قبل ثلاثة أعوام.

