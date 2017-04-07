الحزب الحاكم: نحضر لإرسال بعثات التعبئة

معلومات عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي"

عملية سطو مسلح على بنك في نواكشوط

مجلس الشباب يختار أعضاء جمعيته العامة

غامبيا: معسكر الرئيس بارو يكتسح البرلمان

فلاش إخباري: تداعيات قصف ترامب لسوريا

مقتل 6 أشخاص في قصف أمريكي لسورية

نواكشوط: مصرع شخص بعد طعنه بساطور‎

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحزب الحاكم: نحضر لإرسال بعثات التعبئة https://t.co/vgjvs5kUW5الحزب-الحاكم-نحضر-لإرسال-بعثات-التعبئة… https://t.co/0aqx8IS7YR
الجمعة 7 أبريل - 18:12
Sahara Media Agency : معلومات حصرية عن سيارة منفذي هجوم "بي أم سي إي" https://t.co/Ja48vGJ368
الجمعة 7 أبريل - 15:54
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فلاش إخباري: تداعيات قصف ترامب لسوريا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 أبريل 2017 - 10:53



فلاش إخباري: تداعيات قصف ترامب لسوريا
مواضيع ذات صلة

دمشق: قال الجيش السوري إن الهجوم الصاروخي الأمريكي على إحدى قواعده الجوية أسفر عن مقتل ستة أشخاص وسبب أضرارا بالغة وأضاف أنه سيرد بمواصلة حملته بهدف "سحق الإرهاب" و"وإعادة الأمن والأمان إلى كافة أراضي الجمهورية العربية السورية."
 
بيروت: قال وزير الإعلام السوري رامز ترجمان إن الضربة الأمريكية التي أصابت قاعدة جوية سورية في محافظة حمص محدودة وإنه لا يتوقع تصعيدا عسكريا.
 
بيروت: دعا مسؤول كبير بالمعارضة السورية إلى ضربات جوية دولية على كل القواعد الجوية السورية وذلك بعد هجوم صاروخي أمريكي على قاعدة جوية قرب مدينة حمص.
 
لندن: قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن نظيره الأمريكي جيمس ماتيس طلب رأي بريطانيا بشأن إن كان الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولا عن هجوم كيماوي في سوريا قبل أن تشن واشنطن هجوما صاروخيا على قاعدة جوية سورية.
 
نواكشوط: قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن الولايات المتحدة أبلغت فرنسا مسبقا بالضربة الصاروخية على مواقع عسكرية سورية.
 
موسكو: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة موسكو في دمشق قولها اليوم الجمعة إنه ليس لديها أي معلومات حتى الآن عن إصابة مواطنين روس نتيجة الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية.
 
طوكيو: عبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن مساندته للضربات الصاروخية الأمريكية في سوريا بعد هجوم كيماوي مميت على منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة هذا الأسبوع.
 


الكلمات المفتاحية : أخبار, سرويا, فلاش, قصف
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة