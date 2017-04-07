فلاش إخباري: تداعيات قصف ترامب لسوريا



دمشق: قال الجيش السوري إن الهجوم الصاروخي الأمريكي على إحدى قواعده الجوية أسفر عن مقتل ستة أشخاص وسبب أضرارا بالغة وأضاف أنه سيرد بمواصلة حملته بهدف "سحق الإرهاب" و"وإعادة الأمن والأمان إلى كافة أراضي الجمهورية العربية السورية."



بيروت: قال وزير الإعلام السوري رامز ترجمان إن الضربة الأمريكية التي أصابت قاعدة جوية سورية في محافظة حمص محدودة وإنه لا يتوقع تصعيدا عسكريا.



بيروت: دعا مسؤول كبير بالمعارضة السورية إلى ضربات جوية دولية على كل القواعد الجوية السورية وذلك بعد هجوم صاروخي أمريكي على قاعدة جوية قرب مدينة حمص.



لندن: قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن نظيره الأمريكي جيمس ماتيس طلب رأي بريطانيا بشأن إن كان الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولا عن هجوم كيماوي في سوريا قبل أن تشن واشنطن هجوما صاروخيا على قاعدة جوية سورية.



نواكشوط: قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن الولايات المتحدة أبلغت فرنسا مسبقا بالضربة الصاروخية على مواقع عسكرية سورية.



موسكو: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة موسكو في دمشق قولها اليوم الجمعة إنه ليس لديها أي معلومات حتى الآن عن إصابة مواطنين روس نتيجة الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية.



طوكيو: عبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن مساندته للضربات الصاروخية الأمريكية في سوريا بعد هجوم كيماوي مميت على منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة هذا الأسبوع.

