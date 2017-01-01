فلاش إخباري سريع لأبرز أحداث موريتانيا والعالم



نواكشوط: جدل حول حصول الرئيس الموريتاني الأسبق اعلي ولد محمد فال على حقوقه وامتيازاته كرئيس سابق، نقيب المحامين السابق يتهم السلطات بمنعها، والجهات الرسمية تسرب وثائق تنفي هذه الاتهامات.



نواكشوط: الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.

الجزائر: استدعاء السفير التونسي لدى الجزائر، وذلك بعد أيام من وصف وزير تونسي للجزائر بأنها دولة شيوعية.



كابل: أعلن مسؤولون أميركيون وافغان مقتل زعيم تنظيم الدولة في افغانستان الذي يعتقد أنه خطط لعدد من العمليات الكبيرة بينها هجوم على مستشفى عسكري أسفر عن سقوط خمسين قتيلا على الأقل.



شيبوك: وصلت الأحد إلى أبوجا 82 من تلميذات شيبوك اللواتي أفرجت عنهن جماعة "بوكو حرام" أول أمس السبت، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام على خطفهن.



كراكاس: رفض تحالف المعارضة في فنزويلا رسميا اقتراح الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور.



القدس: نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية الأحد شريط فيديو يظهر القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المضرب عن الطعام منذ 21 يوما، وهو يتناول الطعام، في وقت دحضت زوجته صحة تلك الصور.



القاهرة: قتل قبطي مصري بالرصاص في شمال سيناء، وفق ما أعلن الأحد مسؤولون أمنيون في تلك المنطقة التي تعد معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية الذي تعهد تكثيف هجماته ضد الأقباط.

