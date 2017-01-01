فلاش إخباري سريع لأبرز أحداث موريتانيا والعالم



نواكشوط: أعادت السلطات الموريتانية السجين السلفي الخديم ولد السمان إلى السجن المدني بنواكشوط، ليل الأحد/الاثنين، قادماً من سجن خاص في قاعدة صلاح الدين في عمق الصحراء الموريتانية.



نواكشوط: عزى رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني محمد الحسن ولد الحاج اليوم الشعب الموريتاني وقواته المسلحة وقوات أمنه، إثر وفاة الأسبق اعلي ولد محمد فال يوم الجمعة الماضي في بوادي ولاية تيرس شمالي موريتانيا.



نواكشوط: النقابة الوطنية للمعلمين تعلن عن إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في الشهر الجاري، ولم تعلن عن الأسباب التي دفعتها إلى إلغائه.



ياوندي: أطلقت السلطات الكاميرونية ومنظمة الأمم المتحدة نداء عاجلا إلى الدول المانحة للتبرع بمبلغ 434 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في الولايات الشمالية التي تواجه أزمة إنسانية.



باريس: أخليت محطة القطارات "غار دو نور" في باريس لأكثر من ساعتين ليل الاثنين/الثلاثاء، في إطار عملية واسعة للشرطة بعد معلومات عن وجود ثلاثة أشخاص يجري البحث عنهم في قطار قادم من شمال فرنسا.



جاكرتا: حكمت محكمة في جاكرتا أمس الثلاثاء على رئيس بلدية العاصمة الاندونيسية المسيحي باسوكي تاهاجا بورناما الملقب بأهوك بالسجن لسنتين بعد إدانته بإهانة الإسلام.



نيويورك: تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم ارتكبت بحق مهاجرين في ليبيا التي تحوّلت "سوقاً" للاتجار بالبشر، وفق ما أعلنت المدعية العامة في هذه المحكمة الاثنين.



القاهرة: أعلن الجيش المصري الاثنين أن قواته الجوية دمرت 15 سيارة محملة "أسلحة وذخائر" تسللت عبر الحدود الغربية للبلاد خلال اليومين الماضيين.

