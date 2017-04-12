فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه‎



جنيف: حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من تصاعد مخاطر الموت الجماعي بسبب الجوع بين السكان في منطقة القرن الإفريقي واليمن ونيجيريا.



مأرب: أعلن الجيش اليمني، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 18 من مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم، في غارة للتحالف العربي، بمدينة "حجة" (غرب).



واشنطن: أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الثلاثاء، عن ثقته أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، هو من يقف وراء قرار الهجوم بالسلاح الكيماوي وتنفيذه على "خان شيخون" بسوريا.



برلين: استبعدت السلطات الألمانية، الدوافع الإرهابية خلف تفجيرات استهدفت حافلة فريق بروسيا دورتموند، الثلاثاء، قبل مباراة في دوري ابطال أوروبا، غربي البلاد.



بيجين: دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى حل سلمي لأزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي، في اتصال هاتفي أجراه الأربعاء مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على خلفية توتر مع بيونغ يانغ، على ما أفاد التلفزيون الوطني الصيني.



باريس: عبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الثلاثاء عن "الاستياء" حيال استقبال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان في ندوة نظمها عدد من النواب في باريس.



الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، امس الثلاثاء مقتل خمسة عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 22 آخرين، في معارك ضد المتمردين في اليمن حيث تشارك القوات السودانية في التحالف العربي الذي تقوده الرياض دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي

