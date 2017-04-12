أحداث متوقعة ليوم الأربعاء 12 ابريل

الجيش السوداني: استشهاد خمسة عسكريين في اليمن

فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه‎

نواذيبو: شرطة مكافحة التهريب توقف قبطان سفينة

تونس: الكشف عن خلية إرهابية مكونة من طالبات

ألمانيا: انفجار قبيل مباراة في دوري أبطال أوروبا

الأمم المتحدة تحذر من المجاعة بمناطق النزاع بإفريقيا

أزويرات: حملة لتحويل كنيسة إلى مسجد

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مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تونس: الكشف عن خلية إرهابية مكونة من طالبات https://t.co/vgjvs5kUW5تونس-الكشف-عن-خلية-إرهابية-مكونة-من-طالبات_a34361.html
الثلاثاء 11 أبريل - 21:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أزويرات: حملة لتحويل كنيسة إلى مسجد https://t.co/vgjvs5kUW5أزويرات-حملة-لتحويل-كنيسة-إلى-مسجد_a34358.… https://t.co/QLGbPqcSbq
الثلاثاء 11 أبريل - 16:17
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فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 12 أبريل 2017 - 09:32



فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه‎

جنيف: حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من تصاعد مخاطر الموت الجماعي بسبب الجوع بين السكان في منطقة القرن الإفريقي واليمن ونيجيريا.

مأرب: أعلن الجيش اليمني، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 18 من مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم، في غارة للتحالف العربي، بمدينة "حجة" (غرب).

واشنطن: أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الثلاثاء، عن ثقته أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، هو من يقف وراء قرار الهجوم بالسلاح الكيماوي وتنفيذه على "خان شيخون" بسوريا.

برلين: استبعدت السلطات الألمانية، الدوافع الإرهابية خلف تفجيرات استهدفت حافلة فريق بروسيا دورتموند، الثلاثاء، قبل مباراة في دوري ابطال أوروبا، غربي البلاد.

بيجين: دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى حل سلمي لأزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي، في اتصال هاتفي أجراه الأربعاء مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على خلفية توتر مع بيونغ يانغ، على ما أفاد التلفزيون الوطني الصيني.

باريس:  عبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الثلاثاء عن "الاستياء" حيال استقبال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان في ندوة نظمها عدد من النواب في باريس.

الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، امس الثلاثاء مقتل خمسة عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 22 آخرين، في معارك ضد المتمردين في اليمن حيث تشارك القوات السودانية في التحالف العربي الذي تقوده الرياض دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي
 

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