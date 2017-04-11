فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه



نواكشوط: الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يتوجه اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في تدشين معرض مخزون الإسلام في أفريقيا من "تمبكتو" إلى "زنجبار"، المنظم من طرف معهد العالم العربي.



نواكشوط: كشف مدير ترقية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية عن قرار السعودية وموريتانيا انتهاج أسلوب عملي للدفع بدخول توصيات اللجنة المشتركة الموريتانية-السعودية حيز التنفيذ في أقرب الآجال.



ديار بكر: أصيب 4 أشخاص في انفجار وقع صباح اليوم الثلاثاء بمبنى قوات مكافحة الشغب التابعة لمديرية أمن ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.



واشنطن\لندن: اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال محادثة هاتفية، أمس الاثنين ان هناك "فرصة" لإقناع روسيا بالتوقف عن دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.



القاهرة: أعلنت السلطات المصرية، أمس الاثنين مقتل سبعة مسلحين من أتباع تنظيم الدولة الإسلامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمتها مخبأهم بمحافظة أسيوط في الصعيد.



ستوكهولم: اعترف الأوزبكي المشتبه به الرئيسي في اعتداء العاصمة الروسية ستوكهولم الذي نفذ بشاحنة دهسا وأسفر عن أربعة قتلى، بأنه ارتكب "عملا إرهابيا" كما أعلن موكله الثلاثاء أمام المحكمة.

