فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه



نواكشوط : الإدارة العامة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تصدر قرارا يمنع نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، من الدخول إلى المقر المركزي للوكالة.



نواكشوط : نفى وزير الخارجية الموريتاني الأسبق أحمد ولد سيد أحمد، أن يكون هو من تولى "هندسة" العلاقات التي ربطت موريتانيا وإسرائيل في أواخر عام 1998.



الرباط : قدم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي استقالته من البرلمان بصفته نائبا عن دائرة سلا.



كوالامبور : مثلت امرأتان متهمتان باغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، أمام القضاء الخميس في جلسة قصيرة وسط مواكبة أمنية كبيرة في ماليزيا حيث يمكن أن يحكم عليهما بالإعدام شنقا.



واشنطن : لمّح الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أمس الاربعاء، إلى نفاد صبره مع كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف بانون، وسط تقارير عن خلاف شديد بينه وبين عدد من كبار مساعدي الرئيس بينهم صهره جارد كوشنر.



كراكاس : قتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما ورجل يبلغ السادسة والثلاثين الثلاثاء خلال احتجاجات ضد الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو في باركيسيميتو (غرب)، وفق ما أعلنت النيابة العامة الوطنية الأربعاء.



نيويورك : استخدمت روسيا، أمس الأربعاء، الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أممي حول الهجوم الكيميائي الذي اتُهم نظام الرئيس السوري بشار الاسد بتنفيذه.



بكين : نفت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، ادعاءات إرسالها 150 ألف جندي، إلى حدودها مع كوريا الشمالية.

