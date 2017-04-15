موريتانيا تعزي السنغال في ضحايا حريق "كوناصي"

هكذا خسر المغرب تنظيم مونديال2010

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تقرير: تراجع موريتانيا في مجال حقوق الإنسان

دراسة: رياضة الجري تطيل عمر الإنسان

ماكي صال يعلن الحداد في السنغال ثلاثة أيام

نقابة تعليمية تشجب الضغوط على المعلمات

المعارضة المسلحة التشادية تقاتل في ليبيا

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مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : #موريتانيا تسعى لتطوير التنقيب عن #الذهب https://t.co/1cJ2zd2dCc
السبت 15 أبريل - 02:45
Sahara Media Agency : هل تنضم #موريتانيا لمجموعة اقتصاد دول غرب أفريقيا إيكواس؟ ذلك ما يجيب عليه ولد عبد العزيز https://t.co/JE2C1CSdji
السبت 15 أبريل - 00:55
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فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 15 أبريل 2017 - 10:02



فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه

نواكشوط: قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سينظم في غضون أشهر قليلة، مرجحاً أنه سينظم مع نهاية الصيف المقبل.
 
نواكشوط:  عدد من الوزراء في الحكومة الموريتانية يناقشون قضية التنقيب عن الذهب بالوسائل التقليدية الذي اجتاح موريتانيا خلال العام الماضي.
 
نواكشوط: شجبت النقابة الوطنية للمعلمين ما تتعرض له النساء المعلمات العاملات في العاصمة نواكشوط من ضغوط لحملهن على تشكيل إطار نقابي جديد. 
 
برازافيل: قال الرئيس الغامبي آداما بارو إن غامبيا "مستعدة للقتال من أجل الديمقراطية و التغيير"، وذلك خلال تصريح صحفي عقب لقاءه نظيره الكونغولي.
 
واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، امس الجمعة، أنها ستقوم بنشر طائرات من طراز "إف 35 - اي لايتننغ 2"، خلال اليومين القادمين، في أوروبا لأغراض "التدريب طويل الأمد". 

انقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن تشير إلى تأييد كبير للاستفتاء الذي تشهده تركيا  غدا الأحد على التعديلات الدستورية.

كاراكاس: أعلنت السلطات الفنزويلية أنها اعتقلت اثنين من قادة المعارضة الشباب في حملة قمع الاحتجاجات على الحكومة التي أدت إلى مقتل متظاهر خامس خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

كولومبو: أعلنت السلطات السريلانكية مقتل عشرة اشخاص بينهم اربعة اطفال الجمعة في انهيار جبل من النفايات طمر حوالى اربعين كوخا في حي عشوائي بشمال شرق العاصمة كولومبو.

بيونغ يانغ: قال النظام الكوري الشمالي اليوم السبت أنها على استعداد للرد بالسلاح النووي على أي هجوم مماثل قد يستهدفه، في رد غير مباشر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أنه "سيعالج مشكلة" كوريا الشمالية.

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