فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه



نواكشوط : قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سينظم في غضون أشهر قليلة، مرجحاً أنه سينظم مع نهاية الصيف المقبل.



نواكشوط : عدد من الوزراء في الحكومة الموريتانية يناقشون قضية التنقيب عن الذهب بالوسائل التقليدية الذي اجتاح موريتانيا خلال العام الماضي.



نواكشوط : شجبت النقابة الوطنية للمعلمين ما تتعرض له النساء المعلمات العاملات في العاصمة نواكشوط من ضغوط لحملهن على تشكيل إطار نقابي جديد.



برازافيل : قال الرئيس الغامبي آداما بارو إن غامبيا "مستعدة للقتال من أجل الديمقراطية و التغيير"، وذلك خلال تصريح صحفي عقب لقاءه نظيره الكونغولي.



واشنطن : أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، امس الجمعة، أنها ستقوم بنشر طائرات من طراز "إف 35 - اي لايتننغ 2"، خلال اليومين القادمين، في أوروبا لأغراض "التدريب طويل الأمد".



انقرة : قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن تشير إلى تأييد كبير للاستفتاء الذي تشهده تركيا غدا الأحد على التعديلات الدستورية.



كاراكاس : أعلنت السلطات الفنزويلية أنها اعتقلت اثنين من قادة المعارضة الشباب في حملة قمع الاحتجاجات على الحكومة التي أدت إلى مقتل متظاهر خامس خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.



كولومبو : أعلنت السلطات السريلانكية مقتل عشرة اشخاص بينهم اربعة اطفال الجمعة في انهيار جبل من النفايات طمر حوالى اربعين كوخا في حي عشوائي بشمال شرق العاصمة كولومبو.



بيونغ يانغ : قال النظام الكوري الشمالي اليوم السبت أنها على استعداد للرد بالسلاح النووي على أي هجوم مماثل قد يستهدفه، في رد غير مباشر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أنه "سيعالج مشكلة" كوريا الشمالية.