فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه



نواذيبو : اعتقل الأمن الموريتاني في مدينة نواذيبو، مساء أمس السبت، شخصين متهمين بتهريب كميات من "الدخان" على متن سيارة رباعية الدفع صدمها القطار التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".



ازويرات : اشتعلت في وقت متأخر من مساء أمس السبت في"كلب الغين" بمدينة ازويرات آلية للحفر في تابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناحم "سنيم"، وقال مراسل صحراء ميديا في المدينة إن الحريق لم يخلف خسائر بشرية.



انواكشوط : عزي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس السبت نظيره السنغالي ماكي صال في ضحايا الحريق الذي نشب في سوق مدينة كوناصي.



جنوب السودان : قال متحدث باسم المعارضة في جنوب السودان أمس السبت إن 14 شخصا على الأقل قتلوا في بلدة راجا عندما اندلع قتال بين قوات حكومية وجماعة متمردة.



حلب: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن عدد قتلى تفجير استهدف حافلات خارج حلب أمس السبت ارتفع إلى 112 قتيلا على الأقل.



سيول : قالت الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أخفقت في إطلاق صاروخ على سواحلها الشرقية، وأضافت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية حاولت تجريب صاروخ غير معروف الطراز من ميناء سينبو شرقي البلاد، ولكن المحاولة باءت بالفشل".



قال مستشار للسياسة الخارجية بالبيت الأبيض اليوم الأحد إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ اليوم لم يكن مفاجأة وإنه لا حاجة لإنفاق الموارد ضده.