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موريتانيا: قرعة الحج تسفر عن 1740 حاجا

النيجر: الطلاب يطيحون بوزير التعليم العالي

نواكشوط تحتضن مهرجانا "لسينما الحدود"

تحديد موعد الحكم على الرئيس التشادي السابق

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مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالى تجدد فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام https://t.co/vgjvs5kUW5مالى-تجدد-فرض-حالة-الطوارئ-لعشرة-أيام_a3… https://t.co/7DLu2ZUpas
الخميس 20 أبريل - 12:08
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أحداث متوقعة ليوم الخميس 20ابريل https://t.co/vgjvs5kUW5أحداث-متوقعة-ليوم-الخميس-20ابريل_a34468.html https://t.co/ZpEwf6ALM1
الخميس 20 أبريل - 12:07
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فلاش سريع بآخر الأخبار المحلية والدولية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 20 أبريل 2017 - 09:25



فلاش سريع بآخر الأخبار المحلية والدولية

نواكشوط: أعلنت "النقابات والاتحادات الطلابية الموريتانية في الداخل والخارج"، رفضها لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثناء بعض التخصصات من التقدم للمنحة.

نواكشوط: انطلقت امس الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "سينما الحدود" بمشاركة المغرب والجزائر ومالي والسينغال بالاضافة الى موريتانيا وفرنسا.

نواكشوط: دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ميمونة منت التقي الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التفاني في العمل والتضحية سبيلا إلي الرفع من مستوى الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في الحياة النشطة.

بغداد: أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الخميس، عن تحرير حي الثورة في الجانب الغربي للموصل من قبل القوات العراقية، فيما قتل العشرات من مسلحي داعش بغارة جوية لطيران التحالف الدولي.

لندن: وافق البرلمان البريطاني الأربعاء على اقتراح رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن يونيو لتعزيز موقفها قبل بدء مفاوضات بريكست.

كامبالا: سحب الجيش الأوغندي الأربعاء قواته من جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث كان يتعقب زعيم جيش الرب جوزيف كوني .

انقرة: رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا ا مطالب المعارضة بإلغاء نتيجة  الاستفتاء الشعبي بعد شكاوى بشأن تزوير الانتخابات، فيما اعتقلت الشرطة ناشطين لمشاركتهم في احتجاجات أعقبت الاستفتاء.

الرياض: أشاد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس  بالدور الذي تؤديه السعودية في الشرق الاوسط مؤكدا عزم الولايات المتحدة على التصدي لجهود ايران ل"زعزعة استقرار" المنطقة
 

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