فلاش سريع بآخر الأخبار المحلية والدولية



نواكشوط: أعلنت "النقابات والاتحادات الطلابية الموريتانية في الداخل والخارج"، رفضها لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثناء بعض التخصصات من التقدم للمنحة.



نواكشوط: انطلقت امس الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "سينما الحدود" بمشاركة المغرب والجزائر ومالي والسينغال بالاضافة الى موريتانيا وفرنسا.



نواكشوط: دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ميمونة منت التقي الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التفاني في العمل والتضحية سبيلا إلي الرفع من مستوى الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في الحياة النشطة.



بغداد: أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الخميس، عن تحرير حي الثورة في الجانب الغربي للموصل من قبل القوات العراقية، فيما قتل العشرات من مسلحي داعش بغارة جوية لطيران التحالف الدولي.



لندن: وافق البرلمان البريطاني الأربعاء على اقتراح رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن يونيو لتعزيز موقفها قبل بدء مفاوضات بريكست.



كامبالا: سحب الجيش الأوغندي الأربعاء قواته من جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث كان يتعقب زعيم جيش الرب جوزيف كوني .



انقرة: رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا ا مطالب المعارضة بإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي بعد شكاوى بشأن تزوير الانتخابات، فيما اعتقلت الشرطة ناشطين لمشاركتهم في احتجاجات أعقبت الاستفتاء.



الرياض: أشاد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس بالدور الذي تؤديه السعودية في الشرق الاوسط مؤكدا عزم الولايات المتحدة على التصدي لجهود ايران ل"زعزعة استقرار" المنطقة

