فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية



نواكشوط: الأمن الموريتاني يفرق مظاهرة شبابية، مساء أمس الأحد، وسط العاصمة تطالب بتبسيط متطلبات التسجيل والحصول على الوثائق الحالة المدنية.



روصو: حددت إحدى شركات الاتصالات الوطنية مكان هاتف كان يستخدمه التاجر مولاي البشير الذي عثر عليه مقتولا قبل أيام على طريق روصو –بوكى.



جيزان: قتل عنصر من حرس الحدود السعوديين، أمس الأحد، في انفجار لغم على الحدود مع اليمن الغارق في الحرب، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.



القاهرة: أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد اعتقال 13 "إرهابيا" كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات تستهدف المسيحيين والمقرات الرسمية، بعد أسبوع من اعتداءين استهدفا كنيستين قبطيتين.



لندن: دعا نواب بريطانيون حكومة بلادهم إلى سحب الجنسية من زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد لدعمها له خلال الحرب التي تشهدها البلاد.



انقرة: قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، إن نتائج استفتاء الأحد، أظهرت قبول التعديلات الدستورية، التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.



بروكسل: دعا الاتحاد الأوروبي المسؤولين الأتراك إلى البحث عن أوسع توافق ممكن فيما يتعلق بتطبيق التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي الأحد.



سيول: أعلن مدعون عامون توجيه الاتهامات رسميا الاثنين بالرشى وغيرها إلى رئيسة كوريا الجنوبية المقالة بارك غيون-هيي اثر فضيحة فساد هزت البلاد.

