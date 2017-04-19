فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية



نواكشوط: وقعت موريتانيا في العاصمة المغربية الرباط اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (34 مليون دولار أمريكي).



نواكشوط: قال حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية "حركة التجديد"، إن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز "في طريقه نحو الانفجار"، منتقداً قمع مظاهرة شبابية سلمية مساء الأحد الماضي واعتقال 10 شبان ستتم محاكمتهم بعد غد الخميس.



شمال مالي: عُثر في مدينة غاو، كبرى مدن شمال مالي، على مخزن سري للأسلحة يقع بالقرب من خزان المياه في المدينة التي تعد مركزاً مهماً لعمليات حفظ السلام في مالي ومحاربة "الإرهاب".



باريس: أوقف رجلان، أمس الثلاثاء في مارسيليا بجنوب فرنسا للاشتباه بتحضيرهما لاعتداء "وشيك" قبل خمسة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على التحقيق.



لندن: دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو المقبل، في إعلان مفاجئ أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على بدء إجراءات "بريكست".



نيويورك: الولايات المتحدة تحذر في مجلس الأمن من انتهاكات لحقوق الانسان في ايران وكوبا وكوريا الشمالية.



اسطنبول: طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، من المجلس الانتخابي الأعلى ، إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.



رام الله: أعلنت اسرائيل أنها "لن تتفاوض" مع أكثر من ألف معتقل فلسطيني مضربين عن الطعام منذ الاثنين بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.

