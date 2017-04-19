تحرير موظفين أمميين بعد احتجازهم بالكونغو

مرصد حقوقي يحذر من التلاعب بالنسيج الاجتماعي

أحداث متوقعة ليوم الأربعاء19ابريل

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

حزب سياسي: النظام في طريقه للانفجار

مالي: العثور على مخزن أسلحة في "غاو"

اتفاق موريتاني-كويتي بقيمة 34 مليون دولار

تنظيم إسلامي يتبنى هجوماً على جيش مالي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أحداث متوقعة ليوم الأربعاء19ابريل https://t.co/vgjvs5kUW5أحداث-متوقعة-ليوم-الأربعاء19ابريل_a34452.html https://t.co/jSrKjnZDsh
الاربعاء 19 أبريل - 11:28
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية https://t.co/vgjvs5kUW5فلاش-سريع-بأهم-الأخبار-المحلية-والدولي… https://t.co/9GVvBSnRWL
الاربعاء 19 أبريل - 11:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 19 أبريل 2017 - 09:07



فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

نواكشوط: وقعت موريتانيا في العاصمة المغربية الرباط اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (34 مليون دولار أمريكي).

نواكشوط: قال حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية "حركة التجديد"، إن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز "في طريقه نحو الانفجار"، منتقداً قمع مظاهرة شبابية سلمية مساء الأحد الماضي واعتقال 10 شبان ستتم محاكمتهم بعد غد الخميس.

شمال مالي: عُثر في مدينة غاو، كبرى مدن شمال مالي، على مخزن سري للأسلحة يقع بالقرب من خزان المياه في المدينة التي تعد مركزاً مهماً لعمليات حفظ السلام في مالي ومحاربة "الإرهاب".

باريس: أوقف رجلان، أمس الثلاثاء في مارسيليا بجنوب فرنسا للاشتباه بتحضيرهما لاعتداء "وشيك" قبل خمسة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على التحقيق. 

لندن: دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو المقبل، في إعلان مفاجئ أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على بدء إجراءات "بريكست".

نيويورك: الولايات المتحدة تحذر في مجلس الأمن من انتهاكات لحقوق الانسان في ايران وكوبا وكوريا الشمالية.

اسطنبول: طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، من المجلس الانتخابي الأعلى ، إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

رام الله: أعلنت اسرائيل  أنها "لن تتفاوض" مع أكثر من ألف معتقل فلسطيني مضربين عن الطعام منذ الاثنين بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.
 

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة