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ترتيب موريتانيا على مؤشر الإستثمار فى افريقيا

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موريتانيا تسعى للقضاء على الملاريا فى أفق 2025

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إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

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محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

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ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
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لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

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كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ترتيب موريتانيا على مؤشر الإستثمار فى افريقيا https://t.co/vgjvs5kUW5ترتيب-موريتانيا-على-مؤشر-الإستثم… https://t.co/TCGzrc6ZJF
الاربعاء 26 أبريل - 00:22
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مصرع 17 شخصا جراء انقلاب قارب في السنغال https://t.co/vgjvs5kUW5مصرع-17-شخصا-جراء-انقلاب-قارب-في-السن… https://t.co/ZtreeIPFU8
الاربعاء 26 أبريل - 00:22
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فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 26 أبريل 2017 - 09:21



فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

نواكشوط:  حلت موريتانيا فى المركز 44 على مؤشر الاستثمار بإفريقيا لعام 2016، الذي أصدره مختبر الأبحاث بمؤسسة كوانتوم غلوبال التي يوجد مقرها بسويسرا، فى 19 من الشهر الجاري .
 
نواكشوط: بدأت أمس  الثلاثاء أعمال ورشة تكوينية خاصة بالمشاورات حول تأمين وتسيير مخازن الأسلحة الخفيفة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة الجهوي من أجل السلم ونزع السلاح في إفريقيا.

أبوظبي: حصدت المملكة العربية السعودية لقب "أمير الشعراء"، فى موسم المسابقة السابع، ممثلة فى الشاعر السعودى إياد الحكمى، فيما حصلت موريتانيا ممثلة فى الشاعر شيخنا ولد عمر على المركز الثالث.
 
واشنطن: أعربت الإدارة الأمريكية عن "قلقها من مشكلة في التنسيق" في الغارات الجوية التركية التي استهدفت عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وذراعها السوري "ب ي د"، بشمال العراق، وشمال شرق سوريا.

طرابلس: أعلن 37 عضوا في مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق عضويتهم؛ احتجاجا على تأجيل هيئة رئاسة المجلس انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.

برلين: قرت حكومة ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية، من بينها الحجاب، داخل محاكم الولاية.

باريس:  أعلن المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون الثلاثاء بأن "لا شيء محسوماً" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تريد أن "تجمع الوطنيين من اليمين واليسار".

جنيف: حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء في تقريرها الدولي للعام 2017 من ان "حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم
 

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