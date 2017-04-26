فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية



نواكشوط: حلت موريتانيا فى المركز 44 على مؤشر الاستثمار بإفريقيا لعام 2016، الذي أصدره مختبر الأبحاث بمؤسسة كوانتوم غلوبال التي يوجد مقرها بسويسرا، فى 19 من الشهر الجاري .



نواكشوط: بدأت أمس الثلاثاء أعمال ورشة تكوينية خاصة بالمشاورات حول تأمين وتسيير مخازن الأسلحة الخفيفة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة الجهوي من أجل السلم ونزع السلاح في إفريقيا.



أبوظبي: حصدت المملكة العربية السعودية لقب "أمير الشعراء"، فى موسم المسابقة السابع، ممثلة فى الشاعر السعودى إياد الحكمى، فيما حصلت موريتانيا ممثلة فى الشاعر شيخنا ولد عمر على المركز الثالث.



واشنطن: أعربت الإدارة الأمريكية عن "قلقها من مشكلة في التنسيق" في الغارات الجوية التركية التي استهدفت عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وذراعها السوري "ب ي د"، بشمال العراق، وشمال شرق سوريا.



طرابلس: أعلن 37 عضوا في مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق عضويتهم؛ احتجاجا على تأجيل هيئة رئاسة المجلس انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.



برلين: قرت حكومة ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية، من بينها الحجاب، داخل محاكم الولاية.



باريس: أعلن المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون الثلاثاء بأن "لا شيء محسوماً" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تريد أن "تجمع الوطنيين من اليمين واليسار".



جنيف: حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء في تقريرها الدولي للعام 2017 من ان "حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم

