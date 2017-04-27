فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

نواكشوط: أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق "إرميلا بهوولا" بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في سبيل القضاء على مخلفات آثار الاسترقاق.



نواكشوط: ثمنت جنوب افريقيا اليوم الأربعاء مساهمة موريتانيا في تخلصها من نظام التميز العنصري، الذي حكمها على مدي عقود.



القاهرة: دعا الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط الاربعاء اللجنة الدولية للصليب الاحمر إلى التدخل لدى السلطات الاسرائيلية لوقف تجاوزاتها بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.



القدس: اعتقل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل الأمن.



كاراكاس: أعلنت فنزويلا الأربعاء انسحابها من منظمة الدول الأميركية التي اتهمتها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتظام بأنها تشجّع على "تدخل دولي" في الشؤون الفنزويلية.



بروكسل: حذر نواب من مجلس اوروبا الأربعاء من ميل متزايد لدى دول من بينها روسيا وايران لاستغلال منظمة الشرطة الدولية "انتربول" من اجل ملاحقة معارضين سياسيين لاجئين في الخارج.



روما: قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، "لن نسمح أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى"، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج.



سريناجار: قال الجيش الهندي إن مسلحين انفصاليين قتلا ثلاثة جنود في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في هجوم على قاعدة عسكرية في كشمير قرب الحدود الفعلية مع باكستان.