أحداث متوقعة ليوم االخميس29 ابريل

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

القبض على عصابة مسلحة هاجمت محلات بنواكشوط

التهاب السحايا يقتل 813 شخصا في نيجيريا

برنامج لدعم مشاريع "التغيير" بواسطة التكنولوجيا

اشادة أممية بجهود القضاء على مخلفات الاسترقاق في موريتانيا

جنوب افريقيا تثمن جهود موريتانيا ضد "لابرتهايد"

موريتانيا: وزراء أفارقة يناقشون تقنيات الاتصال

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية https://t.co/vgjvs5kUW5فلاش-سريع-بأهم-الأخبار-المحلية-والدولي… https://t.co/5WNkgyYtne
الخميس 27 أبريل - 11:42
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | القبض على عصابة مسلحة هاجمت محلات بنواكشوط https://t.co/vgjvs5kUW5القبض-على-عصابة-مسلحة-هاجمت-محلات-ب… https://t.co/yae1PvOiiZ
الخميس 27 أبريل - 11:37
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 أبريل 2017 - 09:34



فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية
مواضيع ذات صلة
نواكشوط: أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق "إرميلا بهوولا" بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في سبيل القضاء على مخلفات آثار الاسترقاق.

نواكشوط: ثمنت جنوب افريقيا اليوم الأربعاء مساهمة موريتانيا في تخلصها من نظام التميز العنصري، الذي حكمها على مدي عقود.

القاهرة: دعا الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط الاربعاء اللجنة الدولية للصليب الاحمر إلى التدخل لدى السلطات الاسرائيلية لوقف تجاوزاتها بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

القدس: اعتقل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل الأمن.

كاراكاس: أعلنت فنزويلا الأربعاء انسحابها من منظمة الدول الأميركية التي اتهمتها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتظام بأنها تشجّع على "تدخل دولي" في الشؤون الفنزويلية.

بروكسل: حذر نواب من مجلس اوروبا الأربعاء من ميل متزايد لدى دول من بينها روسيا وايران لاستغلال منظمة الشرطة الدولية "انتربول" من اجل ملاحقة معارضين سياسيين لاجئين في الخارج.

روما: قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، "لن نسمح أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى حالة من الفوضى"، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج.

سريناجار: قال الجيش الهندي إن مسلحين انفصاليين قتلا ثلاثة جنود في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في هجوم على قاعدة عسكرية في كشمير قرب الحدود الفعلية مع باكستان.


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, الاسترقاق, حقوق الانسان
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة