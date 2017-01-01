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موريتانيا تثبت قدمها فى نادى المائة لتصنيف "الفيفا"

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بالصور.. عشرات المعتقلين في أحداث نواكشوط الأخيرة

موريتانيا: حزب سياسي يصف قانون السير بـ"الطائش"

يوم للشراكة بين جامعة نواكشوط والمؤسسات الاقتصادية

مقتل جندي وجرح تسعة آخرين في قصف لمطار "تمبكتو"

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المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
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الخميس 4 ماي - 12:07
Sahara Media Agency : صور المتهمين بأحداث العنف الأخيرة في نواكشوط https://t.co/lpVbIe0eDh
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فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 4 ماي 2017 - 09:59



فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

نواكشوط: الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس بالقصر الرئاسي فى العاصمة نوكشوط

نواكشوط: وصف حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، قانون السير الجديد الذي تستعد السلطات الموريتانية لتطبيقه، بأنه "إجراء طائش" قامت بها وزارة التجهيز والنقل.

نواكشوط: اعتقلت السلطات الموريتانية، عدداً من الناشطين الحقوقيين كانوا يحضرون لنشاط في مدينة سيلبابي، جنوب غربي موريتانيا.

الجزائر: فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، اليوم الخميس، أمام أكثر من 23 مليون ناخب، لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات الرهان الأكبر فيها على تحقيق نسبة مشاركة كبيرة، وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظا للفوز.

بغداد: أعلن قائد الشرطة العراقية اليوم، الخميس، تحرير معمل غاز نينوى وقريتين شمالي الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) من سيطرة "داعش" بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية.

بامكو: تعرض معسكر الامم المتحدة في تمبكتو شمال مالي الأربعاء لهجوم  بقذائف الهاون ما اسفر عن سقوط قتيل لم تعرف هويته بعد، بحسب الامم المتحدة واصابة تسعة جنود اممين.

بروكسل: تُحقّق وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في إمكان أن يكون تنظيم الدول الإسلامية ومنظمات إرهابية أخرى في مرحلة إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم ينوون استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل ليكونوا بذلك في مأمن من عمليات التفتيش الأمني.
 
طهران:  تضاءلت صباح الخميس آمال العثور على 14 عاملا على الأقل عالقين في منجم للفحم شمال ايران غداة انفجار عرضي اسفر عن سقوط 21 قتيلا.

مقديشو:  قتل وزير الاشغال العامة الصومالي عبدالله سيراجي بالرصاص الاربعاء في مقديشو في حادث عرضي على ما يبدو، بحسب مصادر امنية وحكومية

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