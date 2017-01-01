فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية



روصو: السلطات القضائية قد تعقد جلسة محاكمة استعجالية للسيناتور المعتقل منذ يوم الجمعة محمد ولد غده الذي أحيل إلى السجن المدني.



نواكشوط: الحكومة الموريتانية تتأخر في استدعاء هيئة الناخبين الذي يفترض أن يصدر قبل موعد أي اقتراع أو استفتاء بخمسة وأربعين يوماً.



عدن: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن، إلى 209.



كابول: قتل طفلان، صباح اليوم الأربعاء، في تفجير شهدته ولاية "كابيسا" شمال شرقي أفغانستان، بحسب مصدر أمني.



واشنطن: من المقرر الإفراج الأربعاء عن تشلسي مانينغ، التي سجنت لاتهامها بالضلوع في إحدى أكبر التسريبات لوثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة، بعد سجنها سبع سنوات في سجن عسكري.



آمستردام: حذر رئيس الاستخبارات الهولندية روب بيرتولي الثلاثاء من أن العالم قد يكون على حافة "عمل تخريبي رقمي جدي" يزرع "الفوضى والاضطراب".



الرياض: وجهت المملكة العربية السعودية دعوة إلى الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب لحضور القمة التي تستضيفها الأحد وتجمع قادة دول عربية ومسلمة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما أفاد الأربعاء مسؤول سعودي.

