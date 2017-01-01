فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية و الدولية





نواكشوط: عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة بعد يومين من إضراب ناقلى سيارات الأجرة احتجاجا على قانون السير الذي بدأ تطبيقه في الفاتح من الشهر الجاري.



نواكشوط: أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعليمات لوزير التجهيز والنقل بإلغاء جميع "محاشر" السيارات المحجوزة بسبب المخالفات، وذلك في إطار تطبيق قانون السير الجديد.



نواكشوط: قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، إن جهات لم يكشف عنها هي التي تقف وراء ما شهدته العاصمة نواكشوط من أعمال شغب وتخريب.



كابل: قتل 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، في هجوم استهدف رتلًا لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العاصمة الأفغانية كابول.



دبي: قالت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان (غير حكومية)،إن 19 إعلاميا يمنيا قتلوا خلال العامين الماضيين، ولا يزال 21 صحفيا معتقلين في سجون الحوثيين وصالح.



واشنطن: أجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء محادثة هاتفية "جيدة جدا" حول سوريا، تطرقا خلالها إلى إقامة مناطق آمنة، وفق بيان صدر عن البيت الأبيض.



الرياض: أكد ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الثلاثاء ان "لا نقاط التقاء" يمكن البحث على أساسها في تفاهم بين المملكة وايران، مدافعاً عن تدخل بلاده في اليمن.



أبوظبي: أعربت الإمارات عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق تقدم على طريق حل الأزمة في ليبيا بعدما نجحت في جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد القوات الموالية للسلطة الموازية في الشرق.

