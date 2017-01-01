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موريتانيا: آراء السائقين حول توقفهم عن الإضراب

مقتل عشرات المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى

نواكشوط: عودة النقل لطبيعته بعد إضراب يومين

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من مواطن إلى الرئيس

ولد عبد العزيز يأمر بإلغاء "محاشر" السيارات

موريتانيا: الحكومة تتهم "جهات" بزعزعة الأمن

أحزاب المعارضة تندد بالاعتداء على ممتلكات المواطنين

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إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

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محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

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حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مقتل عشرات المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى https://t.co/vgjvs5kUW5مقتل-عشرات-المدنيين-في-جمهورية-أ… https://t.co/wWGfmyrDQI
الاربعاء 3 ماي - 11:59
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نواكشوط: عودة النقل لطبيعته بعد إضراب يومين https://t.co/vgjvs5kUW5نواكشوط-عودة-النقل-لطبيعته-بعد-إضر… https://t.co/OuOoMo4R8i
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فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية و الدولية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 3 ماي 2017 - 10:09



فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية و الدولية

 
نواكشوط: عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة بعد يومين من إضراب ناقلى سيارات الأجرة احتجاجا على قانون السير الذي بدأ تطبيقه في الفاتح من الشهر الجاري.

نواكشوط: أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعليمات لوزير التجهيز والنقل بإلغاء جميع "محاشر" السيارات المحجوزة بسبب المخالفات، وذلك في إطار تطبيق قانون السير الجديد.

نواكشوط: قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، إن جهات لم يكشف عنها هي التي تقف وراء ما شهدته العاصمة نواكشوط من أعمال شغب وتخريب.

كابل: قتل 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، في هجوم استهدف رتلًا لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العاصمة الأفغانية كابول.

دبي: قالت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان (غير حكومية)،إن 19 إعلاميا يمنيا قتلوا خلال العامين الماضيين، ولا يزال 21 صحفيا معتقلين في سجون الحوثيين وصالح.

واشنطن: أجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء محادثة هاتفية "جيدة جدا" حول سوريا، تطرقا خلالها إلى إقامة مناطق آمنة، وفق بيان صدر عن البيت الأبيض.

الرياض: أكد ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الثلاثاء ان "لا نقاط التقاء" يمكن البحث على أساسها في تفاهم بين المملكة وايران، مدافعاً عن تدخل بلاده في اليمن.

أبوظبي: أعربت الإمارات عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق تقدم على طريق حل الأزمة في ليبيا بعدما نجحت في جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد القوات الموالية للسلطة الموازية في الشرق.
 

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