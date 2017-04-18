فلاش سريع بأهم وآخر الأخبار المحلية والدولية



نواكشوط : أعلن الجيش الموريتاني أمس الاثنين أن وحدة من البحرية أحبطت محاولة تهريب كمية من المخدرات على متن قارب عبر المياه الموريتانية، واعتقلت أفراد عصابة تتكون من سبعة أجانب.



نواكشوط : وشحت السلطات الفرنسية وزير التعاليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني الفرنسي، وهو ما يثير الجدل لأنه يتزامن مع مطالب في أوساط الطلاب باستقالة الوزير.



نواكشوط : وقعت الحكومتان الفرنسية والموريتانية، أمس الاثنين، اتفاقية تقدم بموجبها فرنسا دعما مالياً قدره 800 ألف أورو لإصلاح العدالة الموريتانية.



نواكشوط : ندد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في موريتانيا بمبادرة وجهاء ولاية العصابة الداعمة للتعديلات الدستورية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنها حشود "قبلية" لن تؤدي إلا إلى إطالة "أمد معاناة السكان".



شمال مالي : معارك عنيفة في مدينة تغاروست، غرب تمبكتو، بين الجيش المالي ومقاتلين إسلاميين، استمرت لعدة ساعات وتدخلت فيها طائرات حربية فرنسية.



باماكو : الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، من أجل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.



عدن : شن طيران التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، غارات جوية على مواقع لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قرب الحدود السعودية؛ ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم، حسب الجيش اليمني.



موسكو : أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الاثنين، إلقاء القبض على أحد المخططين للتفجير الأخير الذي تعرض له مترو مدينة سان بطرسبورغ شمال غربي البلاد.



رام الله : أفاد مسؤول فلسطيني، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية، أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلغاء زيارات ذوي المعتقلين الفلسطينيين لأبنائهم في السجون، جراء خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.



انقرة : أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن تركيا قد تجري استفتاء على طلب عضويتها في الاتحاد الاوروبي بعدما صوت الاتراك لصالح توسيع سلطاته الرئاسية في استفتاء جرى الأحد.



واشنطن : عثر على أركان جيتين (20 عاما) المتهم بقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار جرى العام الماضي في مركز تجاري بشمال غرب الولايات المتحدة، مشنوقا في السجن، كما اعلنت السلطات الأميركية.

