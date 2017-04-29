فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية



نواكشوط: أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الموريتانية وجود متهم خامس في قضية السطو المسلح على الوكالة التابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي".



نواكشوط: قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إرسال البعثات إلى مختلف الولايات الموريتانية بهدف التعبئة والتحسيس لصالح التعديلات الدستورية المقترحة للاستفتاء المقرر يوم 15 يوليو 2017.



تونس: قال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، الجمعة، إن وحدة البلاد "خط أحمر" لن تسمح حكومته لأحد بالمساس به.



سوول: قال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، إن كوريا الشمالية أجرت اختباراً لصاروخ بالستي فجر اليوم السبت، بحسب وكالة "يونهاب".



انقرة: أعلنت رئاسة الأركان التركية، مقتل نحو 89 متمردا، بينهم قياديون، في غارات شنّتها مقاتلاتها على مواقع منظمة "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي "سنجار" شمالي العراق.



كابول: أعلن البنتاغون الجمعة أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان ربما قتل الأسبوع الحالي خلال عملية في شرق البلاد، والتي قتل خلالها جنديان أميركيان في ظروف لا تزال قيد التحقيق.



القاهرة: ترأس البابا فرنسيس صباح السبت قداسا احتفاليا بحضور آلاف الكاثوليك المصريين من كل الطوائف في ثاني أيام زيارته لمصر ذات القيمة الرمزية الكبرى لمسيحيي مصر بعد الاعتداءات الدامية التي استهدفت الأقباط في هذا البلد.



بغداد: قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح الجمعة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مركز لشرطة المرور في وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

