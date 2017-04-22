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المغرب وكوبا تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية

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المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

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مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

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كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : #نواذيبو: الرئيس لن يلتقي بأطر المدينة https://t.co/edXdXXu0ZA
السبت 22 أبريل - 11:43
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | اعتقال خمسة أشخاص بشبهة السطو على بنك BMCI https://t.co/vgjvs5kUW5اعتقال-خمسة-أشخاص-بشبهة-السطو-على-ب… https://t.co/iwXqQKb0IG
السبت 22 أبريل - 05:22
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فلاش سريع بأهم وآخر الأخبار


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 22 أبريل 2017 - 10:26



فلاش سريع بأهم وآخر الأخبار
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نواذيبو: الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يصل إلى نواذيبو مساء أمس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، على أن يستأنف أنشطته الرسمية في المدينة صباح الاثنين المقبل، فيما أفادت مصادر شبه رسمية لـ"صحراء ميديا" أنه قد تم إلغاء لقاء كان مبرمجاً بين الرئيس وأطر ولاية داخلت نواذيبو، على هامش زيارته لنواذيبو.
 
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الرباط: استأنفت المغرب وكوبا، الجمعة، علاقاتها الدبلوماسية وذلك بعد عقود من القطيعة بين البلدين، بسبب دعم كوبا لجبهة البوليساريو.
 
كابول: قتل 130 جندياً أفغانياً على الأقل جراء هجوم نفّذه مسلحون، اليوم السبت، على قاعدة في ولاية بلخ شمالي البلاد، بحسب مصدر عسكري.
 
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القدس: هاجمت مقاتلات إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، موقعا لقوات النظام السوري في منطقة القنيطرة، بهضبة الجولان جنوبي سوريا، بعد سقوط قذائف هاون في الجانب الذي تحتله إسرائيل من الهضبة.
 
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بغداد: شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 32 غارة على مواقع لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أعلنت الشرطة العراقية عن مقتل 14 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية وتدمير ثمانية آليات مفخخة وتفكيك 55 عبوة ناسفة في حي الثورة بالساحل الأيمن من الموصل.
 
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