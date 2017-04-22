فلاش سريع بأهم وآخر الأخبار



نواذيبو: الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يصل إلى نواذيبو مساء أمس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، على أن يستأنف أنشطته الرسمية في المدينة صباح الاثنين المقبل، فيما أفادت مصادر شبه رسمية لـ"صحراء ميديا" أنه قد تم إلغاء لقاء كان مبرمجاً بين الرئيس وأطر ولاية داخلت نواذيبو، على هامش زيارته لنواذيبو.



نواكشوط: أفادت مصادر أمنية أن الشرطة الموريتانية اعتقلت أمس الجمعة خمسة أشخاص تشتبه في صلتهم بالعصابة التي سطت على وكالة تابعة بنك الموريتاني للتجارة الدولة.



الرباط: استأنفت المغرب وكوبا، الجمعة، علاقاتها الدبلوماسية وذلك بعد عقود من القطيعة بين البلدين، بسبب دعم كوبا لجبهة البوليساريو.



كابول: قتل 130 جندياً أفغانياً على الأقل جراء هجوم نفّذه مسلحون، اليوم السبت، على قاعدة في ولاية بلخ شمالي البلاد، بحسب مصدر عسكري.



كاراكاس: أعلنت السلطات الفنزويلية، أمس الجمعة، مقتل 12 شخصاً، وإصابة 6 آخرين في أعمال شغب اندلعت في عموم البلاد، خلال الـ 24 الساعة الماضية.



القدس: هاجمت مقاتلات إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، موقعا لقوات النظام السوري في منطقة القنيطرة، بهضبة الجولان جنوبي سوريا، بعد سقوط قذائف هاون في الجانب الذي تحتله إسرائيل من الهضبة.



دمشق: أعلن مسؤول بالمعارضة السورية المسلحة أن المعارضة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة تطلق بمقتضاه سراح 500 سجين من المعارضة سيعبرون إلى مناطق المعارضة في إطار اتفاق مبادلة بين الطرفين، من جهة أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل تسعة أشخاص على الأقل جراء قصف جوي واشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في ريف الرقة الغربي.



بغداد: شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 32 غارة على مواقع لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أعلنت الشرطة العراقية عن مقتل 14 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية وتدمير ثمانية آليات مفخخة وتفكيك 55 عبوة ناسفة في حي الثورة بالساحل الأيمن من الموصل.



القاهرة: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف هاتفيا، أمس الجمعة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأزمتي سوريا وليبيا.

