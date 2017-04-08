فلاش سريع بالأخبار البارزة التي قد تهمك



موريتانيا: قدم النائب في البرلمان الموريتاني محمد غلام ولد الحاج الشيخ، أمس الجمعة، استقالته من منصبه كنائب لرئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض.



موريتانيا: أوقف الأمن الموريتاني مساء أمس الجمعة، باصاً يحمل كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية كان يحاول الدخول بها إلى العاصمة نواكشوط.



موريتانيا: نفى مصدر من داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أن يكون قد تم تعليق إرسال بعثات من الحزب إلى الولايات الداخلية من أجل التعبئة للاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه حول مراجعة الدستور.



اليمن: اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، 12 صاروخاً أطلقها مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، نحو مدينة المخا، غربي اليمن.



الولايات المتحدة: شهدت ولاية شيكاغو الأمريكية مظاهرة منددة بالضربة الأمريكية على قاعدة "الشعيرات" الجوية التابعة للنظام السوري، ردًا على قصف الأخير لبلدة "خان شيخون" في إدلب، بالأسلحة الكيميائية.



المغرب: قال العاهل المغربي محمد السادس، إن "إفريقيا لا تشكل أي تهديد، لا لذاتها ولا لغيرها، بل على العكس من ذلك، فهي تشكل فضاء للتنمية المستدامة الواعدة، ومجالا منفتحا على كل الشراكات".



روسيا: وجه القضاء الروسي، امس الجمعة، تهمتي "الارهاب" و"التواطؤ الارهابي" إلى ثمانية اشخاص يشتبه في انهم شركاء المنفذ المفترض للاعتداء الذي وقع الاثنين في مترو سانت بطرسبورغ.



السويد: أعلن متحدث باسم الشرطة السويدية أن الرجل الذي أوقف السبت هو سائق الشاحنة التي دهست حشدا قبل يوم في ستوكهولم مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص.

