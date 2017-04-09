فلاش سريع بالأخبار البارزة التي قد تهمك

موريتانيا: اعتقلت الشرطة الموريتانية أمس السبت المشتبه به الرئيس فى عملية السطو على وكالة بنكية بالعاصمة نواكشوط ويدعى "المختار غوفندا".



موريتانيا: أصيب طفلان بجروح أمس السبت إثر انهيار حائط منزل بشكل مفاجئ على أسرة في حي "الحيط" بمدينة زويرات شمالي موريتانيا .



مالي: عين الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا السبت عبد الله إدريس مايجا وزير الدفاع السابق رئيسا للوزراء بدلا من موديبو كيتا، الذي شغل هذا المنصب منذ عام.



مصر: قالت مصادر أمنية إن 13 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 40 في انفجار وقع اليوم الأحد داخل كنيسة بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية إحدى محافظات شمال مصر.



سوريا: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان والدفاع المدني إن ضربات جوية قتلت ما لا يقل عن 18 شخصا بينهم خمسة أطفال في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس السبت.



امريكا :قالت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنها ترى أن تغيير النظام في سوريا إحدى أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.



امريكا: قال مسؤول أمريكي لرويترز إن مجموعة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية ستتجه صوب غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.



فرنسا: قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان إنها طردت إماما سويسريا من أصل مصري أمس السبت بسبب تصريحات وتصرفات سابقة تشكل تهديدا خطيرا على النظام العام.



اليابان: أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوي بأمن العالم والحلفاء بعد ثاني اتصال مع الزعيم الأمريكي في أربعة أيام.



الصين: قالت هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن رئيس هيئة التأمين في البلاد يخضع للتحقيق للاشتباه بانتهاكه لقواعد الانضباط وهو تعبير يستخدم عادة للإشارة إلى الكسب غير المشروع.