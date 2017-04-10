فلاش سريع بالأخبار البارزة التي قد تهمك



نواكشوط: دان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس الأحد التفجيرات التي استهدفت كنائس في مدينة الإسكندرية وطنطا بمصر، وأدت إلى مقتل 44 شخصا ومئات الجرحى والمصابين.



نواكشوط: النقابة الوطنية للصحة العمومية تستأنف احتجاجاتها بعد فشل المفاوضات مع وزارة الصحة التي تحملها أي عمل قد يشل القطاع وتعلن عن توقف عن العمل لمدة ساعتين يوم الخميس المقبل.



القاهرة: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة التحديات الأمنية بعد تفجيري الكنيستين.



بورنو: لقي ثمانية مدنيين وخمسة جنود مصرعهم على يد جماعة "بوكو حرام" خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجومين منفصلين في شمال شرق نيجيريا.



ستوكهولم: تظاهر آلاف السويديين، أمس الأحد ضد الإرهاب في ستوكهولم بعد يومين من اعتداء بواسطة شاحنة قالت الشرطة إن اوزبكيا يبدي "تعاطفا" مع المجموعات المتطرفة ارتكبه.



باريس: وعد مرشح الوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، بأن "ينهي" في حال فوزه "الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا"، مشيرا إلى أنه سيكون لديه "مطالب كثيرة" إزاء قطر والسعودية.



عمان: قال مركز للقيادة المشتركة يضم روسيا وإيران وتحالفا لجماعات مسلحة ويدعم الرئيس السوري بشار الأسد إن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية يوم الجمعة تجاوز "الخطوط الحمراء" وإنه سيرد على أي عدوان جديد ويزيد من دعمه لسوريا.



نيروبي: قال زعيم المعارضة في بوروندي وزعيم المتمردين السابق أجاثون رواسا إنه يخشى على حياته وطلب من الحكومة التعجيل بإجراء محادثات لإنهاء أزمة بدأت في 2015 عندما قال الرئيس بيير نكورونزيزا إنه سيسعى لولاية رئاسية ثالثة.

