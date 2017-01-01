فلاش سريع لأهم وآخر أخبار موريتانيا والعالم



روصو : السيناتور المعارض محمد ولد غده يقضي ليلته الأولى في الاعتقال بعد مصرع شخصين في حادث سير تعرض له، والشيوخ يتهمون السلطات باستهدافه وخرق الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.



نواكشوط : شركة "توتال" الفرنسية توقع اتفاقاً جديداً مع الحكومة الموريتانية يدخلها في مجال استخراج وإنتاج النفط.



ازويرات : إدارة شركة "سنيم" تتوصل مع المناديب إلى اتفاق ينهي الأزمة بينهما، وينص الاتفاق على زيادة في الأجور عندما يتجاوز متوسط سعر الحديد 90 دولاراً في ستة أشهر.



نواكشوط : السلطات الموريتانية تفرج عن سجين إيطالي بعد وساطة دبلوماسية قادها نائب وزير الخارجية الإيطالي الذي زار نواكشوط والتقى بأعضاء في الحكومة الموريتانية.



نواكشوط: وفاة المحامي الشيخ ولد حرمة الله بعد ساعات من الغيبوبة، وذلك على إثر تعرضه لطلق ناري في الرأس ما تزال ملابساته غامضة.



واشنطن : قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار وذلك قبل أسبوع من زيارة يعتزم الرئيس دونالد ترامب القيام بها للرياض.



مايدوجوري (نيجيريا) : قال رجل يزعم أنه مقاتل في جماعة "بوكو حرام" إن الجماعة تعتزم مهاجمة العاصمة النيجيرية أبوجا بالقنابل.



سول : نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن دبلوماسية كورية شمالية كبيرة مختصة بالشؤون الأمريكية قولها اليوم السبت إن بيونجيانج ستجري حوارا مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية لذلك.



بكين : قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن الصين ترحب بمشاركة جميع الدول في منتدى تعقده بكين هذا الأسبوع بشأن طريق الحرير الجديد وذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن حضور كوريا الشمالية قد يؤثر على مشاركة الدول الأخرى.

