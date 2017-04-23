فلاش: 10 أخبار بارزة قد تود الاطلاع عليها



نواكشوط: البدء في إجراءات محاكمة ثلاثة أشخاص اعتقلتهما الشرطة على خلفية عملية السطو المسلح على وكالة تابعة لبنك BMCI.



نواكشوط: الشرطة الموريتانية تلاحق أحد أفراد عصابة BMCI وتؤكد أن اعتقاله مسألة وقت.



الرياض: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يوم السبت يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.



باريس: بدأ التصويت اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية المحتدمة والمهمة لمستقبل أوروبا والتي تعد أيضا اختبارا لغضب الناخبين من المؤسسة السياسية.



سول: قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية حتى تظهر بأسها العسكري بينما انضمت سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى حاملة طائرات أمريكية لإجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.



برلين: دعا اثنان من كبار الساسة المحافظين الألمان الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المحادثات مع تركيا بشأن عضويتها في التكتل بعد أن منح استفتاء سلطات جديدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



مانيلا: قال متحدث باسم الجيش اليوم الأحد إن جنودا فلبينيين قتلوا ثلاثة متشددين آخرين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في منتجع كانوا يختبئون به بعد محاولة فاشلة لخطف سياح.



سول: قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية احتجزت مواطنا أمريكيا يوم الجمعة ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين المحتجزين في الدولة الشيوعية المنعزلة إلى ثلاثة.



واشنطن/سان فرانسيسكو: شارك آلاف العلماء والأشخاص في مسيرات بالولايات المتحدة وخارجها يوم السبت تتزامن مع (يوم الأرض) وصفها منظموها بأنها "احتفال" بالعلم في مواجهة التجاهل المتزايد للمعارف القائمة على الأدلة والبراهين.



الولايات المتحدة: أدى حريق غابات في جنوب غرب فلوريدا لإصدار أوامر إخلاء لقرابة ألفي منزل يوم الجمعة مما دفع الحاكم لنشر قوات الحرس الوطني لمساعدة السكان الفارين من النيران.

