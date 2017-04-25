فلاش: 10 أخبار بارزة قد تود الاطلاع عليها



باريس: أظهرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، حصول المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون بنسبة 24.01 في المائة من الأصوات وحصول مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على21.30 في المائة، مما يؤهلهما لخوض جولة الإعادة في السابع من ماي المقبل.





نواذيب: أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الاثنين أعمال المنتدى الدولي للاستثمار الأول من نوعه في منطقة نواذيبو الحرة تحت شعار "اليوم معنا نستثمر المستقبل".



نواكشوط: بدأت أمس الاثنين أشغال الدورة العادية ال38 لمجلس إدارة المدرسة العليا متعددة الجنسيات للاتصالات وذلك تحضيرا لاجتماع مجلس وزراء الاتصالات لدول الأعضاء في المدرسة والذي سيعقد الأربعاء بانواكشوط .



نواذيب: أطلقت السلطات الأمنية في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، أمس الاثنين، نشطاء من حركة "محال تغيير الدستور" المناهضة للتعديلات الدستورية بعد توقيفهم على خلفية وقفة نظموها احتجاجا على زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى المدينة.



مومباسا ـ كينيا: لقي 24 شخصا شخصا على الاقل مصرعهم بعد تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة صهريج على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية.



كينشاسا: الأمم المتحدة تصف إن التسجيل المصور الذي عرضته حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية وظهر فيه على ما يبدو قتلُ اثنين من المحققين التابعين لها "بالمفرع"







إدنبره ـ اسكتلاندا: أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كانتار أن معظم الناخبين الاسكتلنديين لا يريدون استفتاء آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة وأن التأييد للانفصال تراجع فيما يبدو.







مكسيكو سيتي: قال رئيس هيئة الطوارئ الوطنية في المكسيك إن كمية غير معروفة من المواد المشعة تعرضت للسرقة فيما أدى إلى إصدار تحذير في تسع ولايات مكسيكية







أثينا: قالت السلطات اليونانية أمس الاثنين إن 16 شخصا على الأقل بينهم طفلان لقوا حتفهم إثر غرق زورق مطاطي يقل لاجئين ومهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس







برلين: أظهرت بيانات من وزارة الداخلية الألمانية أمس الاثنين أن عدد المهاجرين الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم في ألمانيا زاد أكثر من 50 في المئة في 2016 .

