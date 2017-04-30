فلسطين تطالب موريتانيا بالتحرك فى قضية الأسرى

طالبت السفارة الفلسطينية فى موريتانيا أمس السبت وزارة الشؤون الخارجية وكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى نواكشوط بضرورة التحرك لدعم مطالب الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام.



جاء ذلك خلال رسائل وجهتها السفارة إلى عدة هيئات دولية موريتانيا ، دعت خلالها إلى تشكيل آلية ضغط دولية على اسرائيل للاستجابة لمطالبهم.



وطالبت السفارة المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بنواكشوط بضرورة احاطة الأمين العام والجهات الدولية باضراب الأسرى والاخطار المحدقة بهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات قمع وتنكيل غير مسبوقة تمارسها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، وفق البيان.



ويخوض الأسرى الفلسطينيون منذ 17 من نيسان/ أبريل الماضي إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من الأسير مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.



ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري.