فنان داعم لإسرائيل يثير الجدل في تونس





برمجت إدارة مهرجان قرطاج الدولي ضمن عروض الدورة الثالثة والخمسين عرضا للكوميدي اليهودي من أصل تونسي ميشال بوجناح المؤيد لإسرائيل.





وأثار العرض المرتقب جدلا واسعا في تونس بعد موجة رفض ودعوات لإلغائه، بدعوى مواقف الفنان اليهودي الداعمة لإسرائيل.





و فور إعلان برنامج الدورة بادر ناشطون بتوجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين يطالبون فيها بإلغاء العرض بدعوى أن الفنان لا يخفي مناصرته لإسرائيل والصهيونية.





ودعت حملة مناهضة الصهيونية في تونس وزير الثقافة إلى منع العرض المبرمج ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، معتبرة أن المهرجان لا يجب أن يكون واجهة للتطبيع مع الصهيونية، مضيفة أن "بوجناح هو أبرز الوجوه الصهيونية التي لا ترى أي حرج في دعم إسرائيل وقادتها".





مدير المهرجان "مختار الرصاع" قال في تصريحات للإعلاميين "بوجناح تونسي من أصل يهودي لم يضر تونس أبدا ولم يهاجمها في تصريحاته".





وأضاف أنه يتعامل مع بوجناح كفنان تونسي لا يفوت فرصة الدفاع عن بلاده في كل المنابر التي تتاح له. ودعا إلى عدم تضخيم المسألة لأن مثل هذه الأمور لا تخدم مصلحة وصورة تونس.





من جهتها قالت وزارة الثقافة التونسية في بيان لها اليوم الأربعاء إنه "اعتبارا لحساسية الموضوع واتخاذه مسارا سياسيا خرج عن سياقه الثقافي، فإنها ستقوم بالمشاورات المتصلة بالأطراف ذات العلاقة وذلك في نطاق مبدأ التشاور والتشاركية في أخذ القرار انسجاما مع المصلحة العليا الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار".





وميشال بوجناح هو فنان فرنسي من أصل تونسي ولد في الثالث من نوفمبر 1952 في تونس ودرس سنواته الأولى بها قبل أن يهاجر في سن الحادية عشر مع اسرته عام 1963 إلى فرنسا ضمن موجه هجرة اليهود إلى أوروبا.





وبوجناح مخرج وممثل كوميدي تناول في أعماله عديد الموضوعات من بينها أوضاع اليهود التونسيين المهاجرين في أوروبا، ولايحفي دعمه لإسرائيل.

