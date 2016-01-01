فوز باحث موريتاني بجائزة الدراسات الإفريقية





فاز الباحث الموريتاني سيد أحمد ولد الأمير بجائزة الدراسات الإفريقية التي تقدمها "الجمعية الإفريقية للدراسات" بواشنطن، مناصفة مع الباحث البروفيسور الآمريكي "شارل ستيوارت" من جامعة "نورثويسترن" بالولايات المتحدة.





وقد نال الباحثان الجائزة عن النسخة الإنجليزية من كتابهما المشترك، "المؤلفون في موريتانيا والصحراء الغربية"، التي صدرت في مجلدين عام 2015.





وستقدم الجائزة للباحثين يوم 3 دجمبر المقبل في حفل خاص خلال المؤتمر السنوي العالمي للجمعية الإفريقية للدراسات بواشنطن .





وتمنح الجمعية الإفريقية للدراسات" بواشنطن هذه الجائزة كل سنتين، لأجود كتاب بحثي في مجال الفهارس والتآليف، عن مطبعة "بريل" بهولندا، وستصدر قريبا نسخته العربية.

