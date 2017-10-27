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فوز مشروع موريتاني بجائزة الصندوق الدولي للتنمية


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 27 أكتوبر 2017 - 09:37



فوز مشروع موريتاني بجائزة الصندوق الدولي للتنمية
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منح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جائزة أفضل مشروع في مجال النوع لسنة 2017 في منطقة إفريقيا الغربية والوسطى لمشروع "باسك 2" ، الممول بشكل مشترك من قبل الحكومة الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق البيئة العالمية.


ويتدخل المشروع في مقاطعات امبود (گورگول) وولد ينجه (گيديماغا) وكنكوصه (لعصابه).منذ انطلاقه سنة 2014 لاستصلاح التربة وتعبئة المياه السطحية وتطوير نظم الإنتاج في الزراعة والتنمية الحيوانية .
 
و بلغ عدد المستفيدين من المشروع109.761 نسمة في شهر يونيو 2017 (87.81% من هدف المشروع) موزعة بين مقاطعات منطقة تدخله الثلاث، من بينهم %50,8 من النساء و %49,2 من الرجال.
 
وستسلم الجائزة لمشروع "باسك 2" من قبل رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال حدث خاص ينظم في مدينة روما في الفترة من 29إلی 30 نوفمبر 2017،حيث ستنظم كذلك جلسة مخصصة للتبادل حول تجربة المشروع.


الكلمات المفتاحية : الصندوق الدولي, باسك 2, موريتانيا
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