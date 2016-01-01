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فيدل كاسترو.. مات على فراشه رغم 638 محاولة اغتيال


صحراء ميديا + وكالات
السبت 26 نونبر 2016 - 12:04



فيدل كاسترو.. مات على فراشه رغم 638 محاولة اغتيال
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أعلن اليوم السبت في العاصمة الكوبية هافانا عن وفاة الرئيس فيدل كاسترو، وبذلك يغيب واحد من آخر رموز القرن العشرين، والذي جعل من جزيرة صغيرة في الكاريبي محورا لاختبار قوة بين القوتين العظيمتين، وكان من بين أكثر شخصيات العالم تعرضاً لمحاولات الاغتيال.
 
وكان كاسترو الذي توفي على فراش المرض عن عمر يناهز التسعين عاماً، قد دخل عام 2011 موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث عدد محاولات الاغتيال التي تعرض لها خلال حكمه.
 
وتعرض كاسترو لـ638 محاولة اغتيال في الفترة التي سبقت عام 2006 عندما نقل صلاحياته الرئاسية لأخيه راؤول كاسترو.
 
وأشارت البيانات إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" كانت في أغلب الأحيان الجهة المدبرة لهذه المحاولات، واستندت موسوعة "غينيس" إلى وثائق "سي آي إيه" في منح فيدل كاسترو لقب "الشخص الذي تعرض إلى أكبر عدد من محاولات الاغتيال في العالم".
 
واعتبرت غينيس أن خطط اغتيال كاسترو كانت كثيرة إلا أنها فشلت جميعها، كما تنوعت وسائل محاولات قتله من "استخدام القناصة مرورا بالمتفجرات وسيجارة مسممة إلى العبوة الناسفة التي وضعت داخل كرة بيسبول".
 
وبدأ تدبير محاولات اغتيال كاسترو على الفور بعد انتصار الثورة الكوبية المسلحة عام 1959، ويرى فابيان ايسكالانتي الجنرال المتقاعد الذي كان رئيسا للقوات الخاصة في كوبا لسنوات طويلة، أن حياة فيديل كاسترو تعرضت لأكبر خطر عام 1963.
 


الكلمات المفتاحية : اغتيال, كاسترو, كوبا


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