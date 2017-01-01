فيديو: احتجاج أمام مقر لجنة الانتخابات في موريتانيا



قاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، مساء اليوم الأحد، احتجاجاً أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رفضاً لتعديل الدستور.



وحضر الاحتجاج أعضاء مجلس الشيوخ محمد ولد غده ويوسف سيلا والمعلومة بنت الميداح، ورددوا شعارات من قبيل "التزوير مرفوض".



ويشكك الشيوخ المحتجون في نتيجة الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور الذي نظم في البلاد أمس السبت، وأسفر عن فوز كبير لداعمي التعديلات الدستورية.



وانتشرت وحدات من الشرطة ووحدات مكافحة الشغب في محيط مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقامت بتفريق المحتجين الذين رفعوا العلم الوطني المقترح تعديله في الاستفتاء الأخير.

