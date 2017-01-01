فيديو: حزب يتحدث عن عمليات تزوير في الاستفتاء



كشف رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح، في مقابلة مع "صحراء ميديا"، عن عمليات تزوير بدأتها السلطات للتأثير على نتائج الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، والذي سينظم يوم السبت المقبل.



وقال ولد بتاح في المقابلة إن الدولة تدخلت عبر الإدارة وقادة الجيش والمؤسسات العمومية ووسائل الدولة من أجل التأثير على إرادة المواطنين.



وعبر ولد بتاح الذي يدعو حزبه للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء، عن شكوكه الكبيرة في حياد الدولة، وقال إنه لا يشك في رؤساء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ولكنه يشك في مديري المكاتب وأعضائها، مشيراً إلى أن التزوير الذي تخطط له السلطات سيتم في ذلك المستوى.



وتحدث ولد بتاح عن سعي حزبه إلى مراقبة الانتخابات عن كثب، وأنه سيصدر تقريراً مفصلاً عقب الاستفتاء حول الخروقات التي قد تشوب العملية.



وأكد أنه دعا الموريتانيين إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء لأنه درس رغبة الموريتانيين ووجد أنهم في أغلبهم يرفضون المشروع المقترح من طرف النظام لتعديل العلم الوطني والنشيد وحل مجلس الشيوخ.

