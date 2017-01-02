"فيسبوك" تلاحقك وتشتري ما لا تعرفه عنك

تقنية جديدة للقضاء على السرطان خلال 10 أيام

نيجيريا: مسلحون سابقون يعلنون فقدان ثقتهم في الرئيس

مدير "سنيم" يحذر من تقلب الأسعار ويدعو لتحسين الأداء

بالفيديو.. أبرز أحداث العام 2016

ولد حدمين يتسلم رسالة من الرئيس المالي لنظيره الموريتاني

غامبيا: جامي يتهم الإكواس بإعلان الحرب على بلاده

أجهزة سيودع أصحابها "الواتساب" خلال العام الحالي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : مدير "سنيم" يحذر من تقلب الأسعار ويدعو لتحسين الأداء https://t.co/VB80GMkrGy
الاثنين 2 يناير - 02:42
Sahara Media Agency : بالفيديو.. أبرز أحداث العام 2016 https://t.co/AUTwRts1ch
الاحد 1 يناير - 20:51
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"فيسبوك" تلاحقك وتشتري ما لا تعرفه عنك


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 2 يناير 2017 - 10:42



"فيسبوك" تلاحقك وتشتري ما لا تعرفه عنك
مواضيع ذات صلة

كشف تقرير جديد أن شركة فيسبوك تشتري بعض البيانات الخاصة بمستخدميها من أطراف أخرى لتكملة النقص في المعلومات التي لا تعرفها عنهم.
 
وتأتي فيسبوك في المرتبة الثانية بعد شركة غوغل من حيث كمية البيانات التي تجمعها عن المستخدمين، لكن يبدو أن المعلومات التي يشاركها مستخدمو الشبكة بشأن أنفسهم ليست كافية للمنصة، وفقا لتقرير جديد لمؤسسة الأبحاث "برو ببليكا" الأميركية غير الربحية.
 
وتعتبر حقيقة قيام فيسبوك بشراء البيانات الخاصة بمستخدميها أمرا ليس جديدا، حيث وقعت الشركة عام 2012 أول صفقة من هذا النوع مع شركة جمع بيانات المستهلك "داتالوجيكس" ومقرها في دنفر في ولاية كولورادو.
 
لكن التقرير الجديد يشير إلى أن فيسبوك تعمل حاليا مع ستة شركاء بيانات في الولايات المتحدة، وهم "آسكسيوم" و"إبسيلون" و"إكسبريان" و"أوراكل داتا كلاود" و"ترانز يونيون" و"دبليو بي بي"، ويتركز عمل غالبية هؤلاء الشركاء على المعلومات المالية.
 
وتشتمل البيانات الواردة من تلك الشركات على فئات وأشياء مختلفة مثل إجمالي الأصول المالية السائلة القابلة للاستثمار بين دولار واحد و25 ألف دولار، وأفراد الأسرة التي تمتلك دخلا إجماليا يتراوح بين 100 و125 ألف دولار.
 
كما تركز البيانات على الأفراد الذين يقومون بعمليات تجارية مدروسة، والبحث بطريقة سهلة عن الصفقات الموفرة للأموال، ويشير التقرير على وجه التحديد إلى تركيز البيانات على سلوك مستخدمي فيسبوك بعيدا عن الإنترنت (أوفلاين) وليس ما يفعلونه على شبكة الإنترنت فقط.
 
لكن الغالبية العظمى من المعلومات التي تجمعها فيسبوك عن المستخدمين تأتي بشكل مباشر من كيفية تفاعلهم مع الموقع، حيث وجد التقرير أن ستمئة فئة فقط من ضمن 29 ألف فئة توفرها فيسبوك لمشتري الإعلانات تأتي من مقدمي بيانات الطرف الثالث.
 
ولا يخفى على المستخدمين حاليا أن منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أصبحت تعتبر شركة دعاية وإعلان بقدر عملها شبكة تواصل اجتماعي، وهي تجمع تلك المعلومات لتبيعها للمعلنين.
 
وتقول الشركة إنها لا ترى حاجة لإبلاغ المستخدمين بتفاصيل البيانات التي تجمعها عنهم من طرف ثالث لأن تلك البيانات متوفرة للجميع ولم يتم جمعها من قبل فيسبوك، مضيفة أن تلك الخدمات هي من يتعقب المستخدمين وليس فيسبوك، على حد تعبيرها.
 
 


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, فيسبوك, معلومات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة