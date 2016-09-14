فيسبوك وتويتر يدخلان الحرب على الأخبار الكاذبة



قالت شبكة تضم شركات تكنولوجية ومؤسسات إخبارية، اليوم الثلاثاء، إن موقعي فيسبوك وتويتر انضما إليها بهدف مكافحة نشر الأخبار الكاذبة وتحسين جودة المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضافت مجموعة (فيرست درافت كواليشين) التي تشكلت في يونيو حزيران 2015 وتضم أكثر من 30 شركة بدعم من شركة ألفابت أنها ستضع مدونة تطوعية لقواعد الممارسة وستعزز المعرفة الخبرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وستطلق منصة يمكن للأعضاء من خلالها التحقق من القصص الإخبارية المشكوك فيها.



وقالت جيني سارجينت مديرة المجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المنصة ستطلق بحلول نهاية أكتوبر.



ومن بين أعضاء المجموعة صحف مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وخدمة بازفيد نيوز ووكالة فرانس برس الأنباء وسي.إن.إن.



ويتعرض فيسبوك أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم لانتقادات لاستخدامه في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة. ويلعب تويتر الذي يصل عدد مستخدميه بشكل يومي إلى نحو 140 مليون مستخدم دورا مهما في نشر الأنباء العاجلة وروايات شهود العيان.

