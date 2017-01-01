فيسبوك يوفر خاصية إيجاد "واي فاي "للجميع

مالي: القاعدة تنشر فيديو يظهر 6 رهائن أجانب أحياء

نصائح ترشدك لاختيار أكثر كلمات المرور أمانا

مالي: عشية قمة الساحل ألفا محتج ضد التعديلات الدستورية

"متسلل" يثير الرعب فى أكبر مطارات فرنسا

التهريب يُخسر أفريقيا 80 مليار دولار سنويا

عزيز إلى باماكو لحضور قمة دول الساحل

موريتانيا: الرئيس يتفقد حملة تنظيف شاطئ العاصمة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نصائح ترشدك لاختيار أكثر كلمات المرور أمانا https://t.co/vgjvs5kUW5نصائح-ترشدك-لاختيار-أكثر-كلمات-الم… https://t.co/3Pu9ZfI3xC
الاحد 2 يوليوز - 03:44
Sahara Media Agency : مالي: عشية قمة الساحل ألفا محتج ضد التعديلات الدستورية https://t.co/vUIy2yFTeP
الاحد 2 يوليوز - 01:01
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

فيسبوك يوفر خاصية إيجاد "واي فاي "للجميع


وكالات
الاحد 2 يوليوز 2017 - 08:37



فيسبوك يوفر خاصية إيجاد "واي فاي "للجميع
مواضيع ذات صلة

 
أعلن موقع فيسبوك عن توفير خاصية "فايند واي – فاي" أمام جميع مستخدميه على جميع تطبيقاته المحمولة، بعد فترة من التجربة المحدودة.

وتهدف خاصية " فايند واي – فاي " لمساعدة المستخدمين أثناء السفر والتجول، خصوصا من لا يمتلكون أي إمكانية أخرى للاتصال بالإنترنت أو من يريدون التوفير وعدم دفع أي مصروفات إضافية للحصول على باقات المحمول، وفقا لما أورده موقع "ذا نكست ويب".
 
وكان فيسبوك قد بدأ العام الماضي تجربة الخاصية الجديد التي تهدف لمساعدة مستخدميه على إيجاد شبكات الواي – فاي العامة في الأماكن القريبة منهم، ولكن التجارب كانت على تطبيق فيسبوك لأجهزة أبل وفي أماكن معينة فقط.
 
وأكد "ذا نكست ويب" أن الشبكات التي ستتوافر عبر الخاصية الجديدة، هي تلك الشبكات التي قررت الشركات المالكة لها أو المسؤولة عنها مشاركة معلومات عنها بشكل عام على فيسبوك.
 
كما أوضح الموقع أن تشغيل المستخدم لهذه الخاصية سيساهم تسجيل جميع الأماكن التي يرتداها المستخدم عبر أداة" لوكايشن ستوري".


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, فيسبوك, واي فاي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة