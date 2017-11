"فيس بوك" تختبر الواقع الافتراضي في صفحة أخبارها

بدأت شركة "فيس بوك" اختبارات الواقع الافتراضي على صفحة الأخبار الرئيسية على منصتها، رغبة منها في دفع المستخدمين للتفاعل مع الأخبار بالتزامن مع ارتدائهم لسماعات "VR".



ولم تخف الشبكة الاجتماعية طموحاتها بشأن سماعات الواقع الافتراضي "VR" وهي تحاول بذلك الحصول على عدد أكبر من المستخدمين لهذه التكنولوجيا، من خلال منحهم أكبر قدر ممكن من الواجهات التي تعتمد هذه التقنيات.



وتمتلك فيسبوك شركة "Oculus" التي تشرف على إنتاج سماعات VR الخاصة بها، وبالتالي فإن هذه الخطوة بشأن ربط الواقع الافتراضي مع موقع فيسبوك الرئيسي ستساعد في دعم إنتاج السماعات.



وتقول شركة Oculus في بيان لها: "على الرغم من أننا ما نزال في المرحلة التجريبية، إلا أننا نسعى إلى إتاحة تجربة محتوى الواقع الافتراضي عالي الجودة للمزيد من الأشخاص، أينما كانوا".



وقد بدأت فيسبوك تجاربها على صفحة الأخبار الرئيسية عبر تطبيقها على الويب، حيث تسمح سماعات الواقع الافتراضي للمستخدمين بزيارة الموقع على شبكة الإنترنت، على الفور، ودون أن يتطلب الأمر استخدام أي تطبيق.



ويمكن الآن اختبار لعبة "Jumanji: Welcome to the Jungle" المتاحة على فيسبوك، حيث أن اتصال المستخدم بسماعات الواقع الافتراضي يجعلها تعمل بشكل أكثر سلاسة من استخدام الفأرة والشاشة العادية.