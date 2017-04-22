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"فيس بوك" يخطط للاستغناء عن الهواتف الذكية


صحراء ميديا + وكالات
السبت 22 أبريل 2017 - 20:01



"فيس بوك" يخطط للاستغناء عن الهواتف الذكية
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صرح مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" بأن شركته تمتلك خطة تهدف إلى تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي بدرجة أكبر، سيتم تنفيذها على مدار العشر سنوات المقبلة، وستنتهي إلى الاستغناء عن الْأَجْهِزَةُ الْهَاتِفِيَّةُ الذكية في صورتها المعروفة لنا حاليا.
 
ذَكَرْتَ بِدَوْرِهَا صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن خطة "فيسبوك" تعتمد بشكل أساسي على الواقع الافتراضي والتي تستخدم منصات تأثير الكاميرات، ما سيشكل عالم موازي يمكن الاستغناء به عن استخدام الْأَجْهِزَةُ الْهَاتِفِيَّةُ الذكية وتطبيقاتها المختلفة.
 
ودخل زوكربيرغ، بالإعلان عن خطته هذه، في سباق زمني مع عمالقة صناعة التكنولوجيا في بُلْدَانُ الْعَالَمِ مثل "غوغل" و"مايكروسوفت"، التي تسعى جميعها لبلوغ نفس الهدف، إلا أن زوكربيرغ فيما يبدو يمتلك خطة أكثر وضوحا لها إطار زمني لن يتعدى العشر سنوات.
 
ولن تقتصر فوائد الخطة الجديدة على الاستغناء عن الْأَجْهِزَةُ الْهَاتِفِيَّةُ الذكية فقط، بل يمكنها أيضا أن تغنينا عن أجهزة التلفاز، وذلك باستبداله بتطبيق خاص بالتلفاز تدعمه تقنيات الواقع الافتراضي، ما يوفر المساحة التي تشغلها شاشات التلفاز الكبيرة.
 
وتنطلق الشركة باستخدام تلك التقنيات إلى آفاق لم نشاهدها إلا في أفلام الخيال العلمي، إذ أنه من المنتظر تطوير تقنيات للتواصل بين البشر عن طريق قراءة الأفكار دون الحاجة لوسيلة تواصل مادي.
 


الكلمات المفتاحية : انترنت, تكنولوجيا, فيس بوك
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